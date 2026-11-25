En las plazas y en los clubes todavía se juega con la pelota del Mundial 2026, pero el continente americano ya tiene una nueva fecha marcada en el calendario. La Conmebol y la Concacaf confirmaron que la Copa América 2028 se jugará en Estados Unidos, el mismo país donde Argentina levantó el trofeo hace dos años.

¿Coincidencia o premonición? Los apostadores ya hacen sus predicciones y las casas de apuestas ya arrancan los cálculos de cara al evento, aunque falte más de un año. Con un codigo promocional betano se pueden comprobar las cuotas actuales de la Selección en sus próximos compromisos, para hacer una evaluación sobre el momento futbolístico del combinado.

En cuanto a la Copa América, el anuncio terminó con semanas de especulación. Hubo candidaturas, rumores de formatos ampliados y versiones cruzadas en redes sociales. Ahora, por fin, hay información oficial.

Sede, fechas, formato, clasificación y lo que todavía queda por definir: a continuación, todo lo que se sabe hasta ahora sobre la 49° edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

¿Dónde y cuándo se juega la Copa América 2028?

Estados Unidos será el anfitrión, y no es la primera vez. El país ya organizó la edición del Centenario en 2016 (que ganó Chile al derrotar en la final a la selección argentina por 4-2 en definición por penales).

También organizó la de 2024, con victoria para Argentina. En 2028 será la tercera en apenas 12 años. Una costumbre que empieza a parecerse a una tradición y en la que, por diversos motivos, la selección nacional siempre aparece como candidata.

La competencia se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, con 25 días de partidos. El calendario tiene su lógica: el torneo terminará pocos días antes de que arranquen los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que también se celebrarán en suelo estadounidense ese mismo verano.

Lo que todavía no se conoce, al momento de la redacción de este artículo, son las ciudades sede ni los estadios. Las confederaciones lo anunciarán más adelante y cuando corresponda.

16 selecciones y seis invitados: cómo se reparten los cupos

El formato será muy parecido al de 2024. Participarán 16 selecciones: las diez de la Conmebol y seis de la Concacaf, la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

En los días previos al anuncio circularon versiones que hablaban de un torneo de hasta 20 equipos. Finalmente, la cifra oficial se quedó en 16. Es una cantidad que ya demostró funcionar hace dos años, con grupos parejos y un calendario que no se estira más de la cuenta.

La Copa Oro 2027, el filtro de la Concacaf

Los seis invitados no saldrán de un dedazo. Su clasificación se definirá por mérito deportivo en la Copa Oro 2027, que se jugará del 17 de junio al 11 de julio de ese año.

Eso convierte al torneo de la Concacaf en una especie de antesala con premio doble. Para selecciones como México, Estados Unidos o Canadá, el boleto debería estar al alcance. Para el resto de la región, en cambio, la Copa Oro pasa a ser una oportunidad de medirse con Brasil, Uruguay o la propia Argentina.

¿Por qué otra vez Estados Unidos?

El acuerdo, aprobado por los consejos de ambas confederaciones, da continuidad a la alianza que firmaron en 2023 y que permitió organizar juntas la edición de 2024.

Según los organismos, la idea es aprovechar el interés por el fútbol que dejará el Mundial 2026 y la Copa Oro 2027, y fortalecer las oportunidades competitivas para las selecciones de ambas regiones.

Hay otro factor que pesa y ese es la infraestructura. Estados Unidos encadena una seguidilla de grandes eventos que pocos países pueden igualar. Después del Mundial de Clubes 2025 y del Mundial 2026, recibirá la Copa América y los Juegos Olímpicos en 2028, y el Mundial femenino en 2031. Es decir, los estadios, el transporte y la logística ya están probados.

Desde Sudamérica no todos lo celebran. En redes sociales se multiplicaron los comentarios de hinchas que extrañan los tiempos en que la Copa se jugaba en su propio continente. Es el viejo debate entre la tradición y la billetera, y esta vez pesó más la segunda.

Argentina, la bicampeona que aspira a más

En lo deportivo, todas las miradas apuntan al vigente campeón. La Selección Argentina de Lionel Scaloni ganó las ediciones de 2021, en Brasil, y de 2024, justamente en Estados Unidos. En 2028 irá en busca del tricampeonato y de su corona número 17, esta vez sin Messi en la capitanía.

Volver a la sede de su último festejo no es un detalle menor. El equipo ya conoce los estadios, el clima del verano norteamericano y las distancias entre ciudades.

Sobre el plantel, en cambio, todavía no hay nada definido: falta un año y medio y mucho puede cambiar. Por ahora, lo que se tiene es una incógnita sobre cómo se reconstruirá el equipo tras la salida de su capitán.