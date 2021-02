¿Por qué atacan los perros?: cómo educar y controlar las conductas agresivas

Los dos brutales ataques de perros registrados esta última semana resonaron con fuerza en la comunidad y volvieron a poner en la mesa un tema que ya lleva largo tiempo debatiéndose: ¿Hay razas potencialmente peligrosas?

El primer hecho tuvo lugar el lunes en Punta Alta, donde una persona de 68 años fue víctima de un Pitbull y luego, el jueves, un nene fue atacado por un Rottweiler en barrio Palihue.

Al respecto, Carlos Bodanza, veterinario especialista en comportamiento animal, se refirió al tema durante su habitual columna de campo en el programa Tal Cual Es, que se emite por el aire de LA BRÚJULA 24.

"El tema de las razas y la elección del perro, yo creo que siempre debería ser al revés. Lo primero que debe preguntarse es: quién quiere tener un perro, en dónde vive y qué tiempo tiene. Porque muchas veces uno no está preparado para tenerlo", comentó el especialista.

En ese sentido indicó que es fundamental pensar en el tiempo y el espacio que uno le puede ofrecer al animal. Y a modo de metáfora señaló: "Querer tener un Pitbull por primera vez, sin haber tenido un perro antes, es como decir que nunca manejaste y querer comprarte un camión".

"Cada perro requiere un nivel extra de conocimiento de manejo y no todos son iguales", remarcó.

En cuanto a las características físicas de estos animales, Bodanza explicó que "hoy lo que llamamos la 'antropomorfización' (humanización) de los animales ha hecho que el perro sea otra cosa, no es lo que conocíamos hace 50 años. Hoy es una especie con códigos y actitudes diferentes".

"El Pitbull es un ejemplo de cómo los cruzamientos de raza hacen que cuando se encuentra con otro perro el otro lo mira y no sabe si está gruñendo, enojado, para ellos la gesticulación es parte de lo que puede ser el carácter, el sometimiento o la dominancia", precisó.

Y continuó: "Son perros que por su estructura perdieron los códigos propios de señales. Esto no quiere decir que no puedas tener un Pitbull, sino que hay que ser responsable. El problema nunca son los perros, ellos no tienen la culpa de la falta de responsabilidad de la gente".

¿Cómo actuar siendo testigo de un ataque?

"Si yo me interpongo el animal va a desviar la agresión hacia mí, generalmente una vez que lanzó su agresión la necesita vaciar. Eso es lo que pasa cuando uno va y se mete", advirtió Bodanza.

"Hay que llamar al 911, y si tenés algo físico para interponer entre el perro y la persona mejor", recomendó.