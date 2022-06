Video: Tevez se calentó por un caño y casi se va a las manos en Fuerte Apache

En el barrio que lleva en la sangre, Carlos Tevez volvió a hacer lo que ama: jugar uno de esos picados que lo llevan como en un viaje a su infancia. O sea, a Fuerte Apache. Allí estuvo Carlitos este miércoles por la noche, una noche de frío, de pierna fuerte, de un video que se viralizó…

¿Qué pasó? Carlitos, de remera amarilla y calzas negras largas, pierde la pelota en medio de la cancha. Sus rivales le mueven la pelota. Y uno de ellos, Mauro Fleita le tira un caño. A Tevez no le gusta nada. En la acción siguiente, le vuelve a pisar la bola. Y el Apache lo va a buscar con el brazo arriba y le dice algo al pasar. Todo terminó bien,…

El propio Mauro Fleita posteó el video del túnel junto a la foto que se sacó en el final del picado con un Tevez a pura sonrisa.

Fleita, al que le dicen Máquina y jugó en Estudiantes, recibió muchas bromas por sus publicaciones junto a Carlitos. “Para qué tiré ese caño. Qué calentón, Carlos”, escribió en el posteo del video. “La mejor anecdota de mi vida. Simplemente gracias por tantas alegrías”, comentó Fleita al lado de la foto que se sacó con Tevez.

Pero también dio detalles del encuentro en diálogo con TyC Sports: “Me re bardeó, me decía que si la pisaba me iba a levantar para arriba, ja. Y así fue”. Y agregó: “Es mi ídolo, no pare de decírselo. ‘Sos mi ídolo, no sabés lo que se siente que vos me putees’, le dije. Es algo que nunca pensé en mi vida de poder jugar contra mi ídolo”.

Fuente: LB24 / Clarín.