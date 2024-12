Retoman las obras del Parque Independencia: cuál es el plan para el espacio público

Con la presencia del intendente Federico Susbielles, esta mañana se realizó una conferencia de prensa en el salón Héroes de Malvinas de la Municipalidad, para presentar las etapas de avance en el Proyecto Integral de Refuncionalización del Parque Independencia.

El arquitecto Bruno Marcolini, que es miembro del equipo que ganó el concurso nacional para la remodelación y puesta en valor del mencionado espacio público bahiense, habló al respecto con el equipo del programa "Bahía Hoy", emitido por La Brújula 24.

Bruno Marcolini brindó esta mañana los detalles del proyecto. (Foto Pablo Noir - La Brújula 24)

Primero, el profesional argumentó que lo que se viene "es una solución integradora que busca desarrollar el parque y el área residencial del barrio y también las instituciones, como el club Hípico y el Tiro Federal, que comparten el límite".

"De día es un parque y se puede circular en su totalidad, pero de noche es un espacio de nadie. No se puede generar equipamiento ni poner recursos porque no se puede controlar. Yo formé parte del equipo que ganó el concurso en el año 2021 y, si bien no se hizo lo que hubiéramos querido, porque se arrancó por etapas en la calle Pringles, que es donde se pusieron todos los recursos", explicó.

En detalle, Marcolini explicó que "hubo muchos usos y cambios el parque, pero de un modo u otro en su gran mayoría no se concretaron. Lo que buscamos es tener un proyecto realista, más allá del "render". Es estar seguros de que no es algo pretencioso, vamos a ir con lo que sabemos que se necesita para que el área se desarrolle".

"Es para terminar de conectar todo el lugar y dejar de lado las áreas oscuras. Hacer calles, alumbrado, veredas. Es importante, pero es un proyecto real, que se puede realizar", indicó.

Escuchá nota completa a Bruno Marcolini en el aire de La Brújula 24: