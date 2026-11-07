Sol y temperaturas agradables: así estará el tiempo este sábado en Bahía

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Bahía Blanca tendrá un sábado con cielo despejado y una temperatura máxima de 19 grados. La jornada comenzó con una mínima de 5 grados y no se esperan precipitaciones.

Durante la mañana, el sol será protagonista y la temperatura aumentará de manera progresiva, hasta alcanzar los valores más altos del día durante la tarde.

Para la segunda mitad de la jornada se prevén condiciones similares, con cielo mayormente despejado y una temperatura que comenzará a descender hacia la noche.

De acuerdo con el pronóstico, la probabilidad de lluvias será del 0% durante todo el día, por lo que se espera un sábado sin precipitaciones en la ciudad.