El Gobierno buscará litio en el sur de la Provincia

El Gobierno de Axel Kicillof oficializó la puesta en marcha un dispositivo para explorar la posible existencia de litio, el denominado “oro blanco”, en la provincia. A través de la Resolución 549 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica a cargo de Augusto Costa, aprobó el convenio firmado entre la Subsecretaría de Minería bonaerense y el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) para buscar litio en el centro y sur del territorio.

En diálogo con La Brújula 24, el titular de la subsecretaría de Minería de la provincia de Buenos Aires, Federico Aguilera, explicó los alcances del acuerdo.

“Hay estudios a través de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del Sur que revelan la existencia de tierras raras. Al mismo tiempo se hallaron indicios de depósitos volcánicos que podrían dar la pauta de la existencia de litio. Se firmó un convenio para hacer las primeras exploraciones en zonas del centro y sur de la provincia para determinar si hay o no este tipo de minerales estratégicos”, dijo a “Nunca es tarde”, con la conducción de Emanuel Olaya.

Aguilera aclaró que no están determinada aún las zonas de exploración, pero indicó que la tarea se realizará por etapas. “Será una búsqueda de tierras raras y otra, de litio. Bahía no está incluida en ese mapeo, sí zonas cercanas de salinas, pero es una información que al momento no tenemos”, agregó.

El funcionario se refirió a otro paso vital que debe cumplirse, al señalar que “la existencia de tierras raras o de litio no implica que sea factible extraerlo”.

“Estamos en la etapa de exploración que va a determinar cuáles son los depósitos existentes. A partir de ahí se sabrá cuál es el potencial real que podría habilitar a pensar, más adelante, cómo se hará la exploración, explotación y comercialización”, explicó Aguilera.