Huracán Ian tocó Florida: inundaciones, vientos y mareas “catastróficas”

Casi de categoría 5, el huracán Ian ya causa inundaciones en la costa desde Fort Myers hacia Tampa.

Hay toque de queda en Naples y orden de refugiarse donde sea, sin salir a las calles, en todos los condados.

Se espera una marejada ciclónica récord.

In a very short period of time Marquesas Court south of Goldenrod is now at about two and half feet of water. #mightymarcoisland #hurricaneian #marcoisland pic.twitter.com/VgrniRYLl2