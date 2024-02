La columna de la Ubfal: eterna pelea entre De Brito y Lussich sigue en pie

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó lo más saliente del mundo de los famosos dentro de la tradicional columna en el programa “Hora Pico”.

“La pelea entre Ángel De Brito y Rodrigo Lussich es histórica, ayer este último lo atacó por la baja en el rating de América. Ahora hubo un chicaneo con ida y vuelta en redes por una nota a Nancy Pazos en Socios del Espectáculo. Ambos fueron compañeros en Los Profesionales. Recordamos que cuando LAM se fue de El Trece, su lugar lo ocupó la dupla que se completa con Adrián Pallares. Cabe recordar que todas estas diferencias recrudecieron aún más con el tema de lo de Marina Calabró, a raíz de una primicia”.

“La placa de Gran Hermano con las nominaciones quedó tremenda. Veremos qué hace Agostina, a quién suma y a quien retira. Los votos de la gente se van a dividir mucho. Ella está muy alterada por su encono con Furia y acá el que se enoja, pierde. Está con la misma estrategia de la misma participante a la que critica porque se la pasa gritando. Ojalá se vaya Virginia antes del repechaje, sería lo lógico en este momento del reality”.

Se terminó de conformar una placa multitudinaria: 9 jugadores en placa 😱 ¿Quién querés que abandone la casa? 📲 Enviá GH AL 9009.



Viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏🏼

Registrate ahora en https://t.co/Dqxe1MgPGE ⭐️ pic.twitter.com/xyKCFjuFbO — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 15, 2024

“La entrevista a Javier Milei en Casa de Gobierno no tuvo preguntas serias por parte de los tres periodistas de LN+. No le frenaron el carro al Presidente cuando dijo ‘Lali Depósito’, siempre ocurre lo mismo. Pareciera que los artistas le sacan la comida de la boca a los chicos con hambre, por favor, una locura. No se puede mezclar las cosas. Que se mire bien a quién se le da un crédito es otro tema. Ayer, con este programa especial Luis Majul se adelantó a Jonathan Viale que será su competencia directa desde el lunes”.

Periodismo "independiente": Los empleados de LN+ Esteban Trebuc, Luis Majul y Pablo Rossi, divertidos en el balcón de Casa Rosada. pic.twitter.com/FRlpfvy0TE — Agencia El Vigía 🇦🇷 (@AgenciaElVigia) February 14, 2024

Recordá que podés conocer más sobre estas cuestiones entrando a www.laubfal.com.