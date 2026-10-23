Brasil da la espalda al mercado cripto: ¿Oportunidad para Argentina?

Las nuevas exigencias regulatorias de Brasil podrían redirigir inversiones y proyectos cripto hacia Argentina, un mercado con ecosistema activo y menores barreras de entrada. Aunque el saldo promedio en stablecoins locales es el más alto de la región, Bitcoin sigue marcando el pulso del mercado: el valor del bitcoin en dólares funciona como termómetro para operadores e inversores que llegan al país. A continuación, los detalles del cambio.

¿Qué cambia en Brasil a partir del 30 de octubre?

Las empresas que operen con activos digitales en Brasil deberán contar con la autorización del Banco Central o dejar de hacerlo a través del sistema financiero regulado.

Las exigencias de capital, que oscilan entre R$ 10,8 millones y R$ 37,2 millones (entre dos y siete millones de dólares), apuntan a profesionalizar el sector, pero también amenazan con dejar fuera a una parte importante del ecosistema.

A los requisitos de capital se suman obligaciones de ciberseguridad, controles internos, personal especializado y reportes regulatorios periódicos. Las compañías que ya poseen una licencia bancaria tienen ventaja porque pueden prestar servicios vinculados con activos virtuales utilizando estructuras de cumplimiento que ya están en funcionamiento.

¿Por qué las stablecoins están en el centro del conflicto?

Aunque es habitual pensar en bitcoin cuando se habla de criptomonedas, en la práctica cotidiana, las stablecoins le ganan terreno como herramienta de pago y transferencia.

La regulación brasileña no se limita a los requisitos de capital. También endurece las condiciones para operaciones con stablecoins, los activos digitales vinculados al dólar que se convirtieron en la herramienta cripto más utilizada de la región.

Entre otras medidas, Brasil restringió el uso de códigos QR cuando detrás de la transacción se encuentran activos digitales, una operación habitual entre turistas y usuarios de plataformas fintech. También se impuso un período de espera de 24 horas para determinadas transferencias de criptomonedas y se incrementó la vigilancia sobre billeteras de autocustodia.

A nivel global, las stablecoins dejaron de ser un activo de nicho. De acuerdo con datos de Binance, el volumen diario de transferencias de estos activos alcanza los US$ 38.000 millones en días hábiles, y durante los fines de semana ese número trepa a US$ 76.000 millones, el equivalente al 53 % del promedio de días laborables.

¿Qué ventajas tiene Argentina para captar inversiones cripto?

El impacto de las medidas en Brasil ya se hizo visible. Dos fintechs (entre ellas una plataforma argentina) anunciaron el cese de operaciones en territorio brasileño, al considerar que los nuevos requisitos de capital no se ajustan a su estructura. Según datos de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil, el país albergaba hasta 2025 uno de los ecosistemas cripto más grandes de América Latina, con más de 25 millones de usuarios activos.

Argentina reúne tres condiciones que la posicionan como alternativa regional. Primero, un mercado de usuarios desarrollado: millones de personas utilizan stablecoins no solo para protegerse de la inflación, sino para cobrar ingresos del exterior en dólares, enviar dinero y realizar pagos cotidianos. De hecho, el volumen operado con estos activos creció un 45% interanual en las principales plataformas locales.

Segundo, el ecosistema fintech local es uno de los más activos de la región. Los pagos mediante códigos QR y tarjetas respaldadas por activos digitales crecieron más de un 700% en el último año a escala latinoamericana, y Argentina es uno de los mercados donde esa tendencia se consolidó con mayor velocidad.

Tercero, el marco regulatorio argentino avanzó en una dirección diferente a la brasileña. La Comisión Nacional de Valores (CNV) creó un registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y puso en marcha un sandbox regulatorio que permite a startups cripto operar bajo supervisión con menores exigencias de capital.

Desde el Banco Central de la República Argentina, funcionarios señalaron una visión "pro criptomonedas" que busca no ahogar a la industria con regulaciones prematuras. Según datos de Binance Research, esta clase de entornos regulatorios favorables tiende a acelerar la adopción de activos digitales en mercados emergentes.

¿Puede Argentina transformar esta ventana en inversiones concretas?

En Argentina, las stablecoins representaron en 2025 el 71% de todas las criptomonedas adquiridas (57% en USDT y 14% en USDC), un porcentaje que duplica con creces el promedio regional de 40%, según datos publicados por plataformas del sector. El país registra, además, el saldo promedio en stablecoins más alto de la región, por encima de Brasil, Colombia y Perú.

Sin embargo, el 98% de los pagos con QR y tarjetas cripto en el país todavía se realizan en pesos, incluso cuando el usuario tiene habilitada la opción de pagar con activos digitales. Los motivos son económicos y culturales: la estabilidad cambiaria reciente y las tasas de los instrumentos en pesos incentivan a mantener posiciones en moneda local.

Para que la ventana se convierta en flujo de inversión, Argentina necesita sostener tres ejes: reglas previsibles que no cambien con cada gobierno, acceso fluido al sistema financiero para las empresas cripto y condiciones que permitan escalar desde el país hacia toda la región.