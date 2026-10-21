NBA 2026-27 desde Argentina:calendario, dónde verla y los argentinosen la liga

La temporada 2026-27 de la NBA arranca el martes 20 de octubre de 2026 y se extiende hasta las Finales de junio de 2027. Los New York Knicks defienden el título después de vencer 4-1 a los San Antonio Spurs en junio, su primer campeonato en 53 años. LeBron James inicia su temporada número 24 con la camiseta de los Philadelphia 76ers, y Giannis Antetokounmpo se mudó a Miami.

Esta guía reúne todo lo que necesitan los fanáticos argentinos: las fechas clave, a qué hora se juegan los partidos en Argentina, dónde verlos y cómo está el básquet argentino en la liga esta temporada.

Fechas clave de la NBA 2026-27

La temporada regular comienza el 20 de octubre y la final de la NBA Cup se juega el 11 de diciembre en Indianápolis.

Fecha Evento Detalles Mar 20 oct 2026 Noche inaugural Celtics vs Pistons en Detroit; 76ers vs Knicks (debut de LeBron con Philadelphia); Spurs vs Thunder (revancha de la final del Oeste) 30 oct – 29 nov 2026 Fase de grupos de la NBA Cup Los partidos de grupo cuentan para la temporada regular 4 dic 2026 Comienzan las eliminatorias de la NBA Cup Cuartos de final Vie 11 dic 2026 Final de la NBA Cup Hinkle Fieldhouse, Indianápolis Vie 25 dic 2026 Navidad Cinco partidos: Spurs-Knicks, Heat-Celtics, 76ers-Lakers, Thunder-Timberwolves, Nuggets-Warriors Jue 11 feb 2027 Cierre del mercado de traspasos (trade deadline) Último día para que los equipos hagan cambios 19–21 feb 2027 Fin de semana del All-Star Phoenix Abril 2027 Fin de la temporada regular, Play-In y comienzo de los playoffs Fechas exactas aún sin confirmar Junio 2027 Finales de la NBA Fechas exactas aún sin confirmar

Fuente: NBC Sports.

A qué hora se juegan los partidos de la NBA en Argentina

La mayoría de los partidos entre semana empiezan entre las 20:00 y las 23:30, hora argentina. Argentina no cambia la hora, pero Estados Unidos sí, por lo que la diferencia varía durante la temporada:

• Hasta el 31 de octubre de 2026: Argentina está 1 hora adelantada respecto de Nueva York (hora del Este, ET).

• Del 1 de noviembre de 2026 al 13 de marzo de 2027: Argentina está 2 horas adelantada.

• Desde el 14 de marzo de 2027: vuelve a 1 hora de diferencia.

Inicio habitual en EE. UU. (ET) Argentina, hasta el 31 oct Argentina, 1 nov – 13 mar Argentina, desde el 14 mar 7:00 p. m. 20:00 21:00 20:00 7:30 p. m. 20:30 21:30 20:30 8:00 p. m. 21:00 22:00 21:00 10:00 p. m. (Costa Oeste) 23:00 00:00 23:00 10:30 p. m. (Costa Oeste) 23:30 00:30 23:30

Los partidos de fin de semana por la tarde son los más cómodos para el público argentino. Por ejemplo, la jornada de Navidad arranca a las 14:00, hora argentina, con Spurs vs Knicks.

Apuestas en la NBA desde la provincia de Buenos Aires

Para los fanáticos a los que les gusta sumarle un pronóstico al partido, la temporada trae una nueva opción legal en la provincia. Desde junio de 2026, Stake cuenta con licencia del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) y ofrece mercados de NBA para mayores de edad ubicados en la provincia de Buenos Aires: ganador del partido, hándicap de puntos, totales y apuestas a jugadores, además de apuestas a largo plazo como el campeón o el MVP. Como la mayoría de los partidos empieza después de las 20:00, la Stake apk te permite seguir las cuotas en vivo desde el celular mientras mirás el partido. Apostá solo lo que puedas permitirte perder: las apuestas online son solo para mayores de 18 años, y hay ayuda disponible a través del programa de Juego Responsable de la provincia.

Dónde ver la NBA en Argentina

Prime Video es ahora la casa principal de la NBA en Argentina: transmitió en exclusiva las Finales 2026 y comienza su programación 2026-27 el viernes 23 de octubre. NBA League Pass es la única forma de ver todos los partidos.

Plataforma Qué transmite en 2026-27 Prime Video Primeros partidos el 23 de octubre (Knicks vs Celtics a las 20:00 y Rockets vs Spurs en San Antonio a las 22:30), dobles jornadas de la NBA Cup todas las semanas de la fase de grupos, las eliminatorias y la final de la Copa, el Play-In (en exclusiva), partidos seleccionados de playoffs y las Finales de la Conferencia Este (en exclusiva) NBA League Pass Todos los partidos de la temporada regular, con relato en inglés. La temporada pasada costaba ARS 26.819,99 por mes el plan Básico (con publicidad, un dispositivo) y ARS 34.419,99 el Premium (sin publicidad, tres dispositivos) ESPN (Disney+) y TNT Sports (HBO Max) Ambos transmitieron partidos de temporada regular en 2025-26. Consultá su programación para esta temporada

Partidos para marcar en el calendario de Prime Video: el regreso de Victor Wembanyama a París el 14 de enero, la primera visita de Jaylen Brown a Boston el 21 de enero y la vuelta de Giannis Antetokounmpo a Milwaukee el 28 de enero.

Fuente: Television.com.ar, calendario NBA 2026-27 de Prime Video.

Los argentinos en la NBA 2026-27

Argentina sigue esperando a su próximo jugador en la NBA. El último fue Leandro Bolmaro, que dejó los Utah Jazz en febrero de 2023, y desde entonces ningún argentino jugó en la liga.

Los nombres a seguir están un escalón por debajo de la NBA:

• Juan Fernández (nacido en 2002, pívot santafesino de 2,11 m) juega en el básquet universitario con South Carolina, en la SEC. Fue subcampeón con Argentina en la AmeriCup 2025.

• Facundo Campazzo y Luca Vildoza, ambos exbases de la NBA (Denver y Milwaukee), lideran a la Selección desde Europa.

El vínculo de Bahía Blanca con la NBA: Ginóbili y los Spurs

El equipo con la conexión argentina más fuerte es San Antonio. El bahiense Manu Ginóbili ganó cuatro títulos de la NBA con los Spurs (2003, 2005, 2007 y 2014), ingresó al Salón de la Fama en 2022 y sigue trabajando en el club como asesor especial de operaciones de básquet.

Su influencia se nota en el plantel actual. Antes de las Finales 2026, el escolta de los Spurs Dylan Harper calificó de “acertadas” las comparaciones con Ginóbili: ambos son zurdos, guardias de gran tamaño que atacan el aro con el eurostep. Con Victor Wembanyama, Harper y De’Aaron Fox, San Antonio llegó a las Finales en junio pasado y abre esta temporada ante Oklahoma City el 20 de octubre.

Candidatos y temas de la temporada 2026-27

Oklahoma City, San Antonio y los campeones Knicks arrancan como los equipos a vencer.

• Oklahoma City Thunder: el mejor récord de la liga la temporada pasada (64-18) y Shai Gilgeous-Alexander, dos veces MVP, aunque cayó en siete partidos ante los Spurs en la final del Oeste.

• San Antonio Spurs: el equipo de Wembanyama ya es finalista y el principal rival del Thunder en el Oeste.

• New York Knicks: campeones y ganadores de la NBA Cup, liderados por el MVP de las Finales, Jalen Brunson.

• Detroit Pistons: 60-22 la temporada pasada de la mano de Cade Cunningham, quinto en la votación al MVP.

• Philadelphia 76ers: el verano más movido del Este, con las llegadas de LeBron James (41 años) y Jaylen Brown.

• Miami Heat: Giannis Antetokounmpo llega desde Milwaukee.

Otros movimientos a seguir: Kawhi Leonard volvió a Toronto, James Harden se suma a Cleveland, y Trae Young y Anthony Davis forman dupla en Washington junto al número 1 del draft, AJ Dybantsa. Darryn Peterson (número 2, Utah) es el otro gran candidato temprano a Novato del Año.

Candidatos al MVP: Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Cunningham, Anthony Edwards y Brunson.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo empieza la temporada 2026-27 de la NBA?

El martes 20 de octubre de 2026, con Celtics vs Pistons, 76ers vs Knicks y Spurs vs Thunder.

¿Quién ganó el último título de la NBA?

Los New York Knicks, que vencieron 4-1 a los San Antonio Spurs en las Finales 2026. Jalen Brunson fue el MVP de las Finales.

¿Dónde ver la NBA en Argentina?

En Prime Video, que tiene el paquete más grande (Copa, Play-In, Finales de la Conferencia Este), y en NBA League Pass, que transmite todos los partidos.

¿A qué hora son los partidos de la NBA en Argentina?

Mayormente entre las 20:00 y las 23:30. Del 1 de noviembre al 13 de marzo, los partidos empiezan una hora más tarde que en octubre.

¿Hay argentinos en la NBA esta temporada?

Ningún argentino jugó en la NBA desde Leandro Bolmaro en 2023. Juan Fernández (South Carolina) es el prospecto más cercano.

¿Cuándo y dónde es el All-Star 2027?

El fin de semana del 19 al 21 de febrero de 2027, en Phoenix.

¿Cuándo es la final de la NBA Cup?

El viernes 11 de diciembre de 2026, en el Hinkle Fieldhouse de Indianápolis.