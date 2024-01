Le roban la moto que usa para trabajar y necesita ayuda: “Me cortaron las piernas”

Florencia es una laburante y está angustiada. Y tiene motivos de sobra para estarlo.

En las últimas horas, algún inescrupuloso aprovechó que ella estaba trabajando y le robó la moto que había dejado estacionada, atada con candado, en Rodríguez al 100.

“Más o menos 20:30 me asomo por la ventana para ver si estaba la moto y me encuentro con que no. Es en pleno centro, es imposible que nadie haya visto nada”, le manifestó la damnificada a la redacción de La Brújula 24.

Y agregó, con mucha indignación: “Me da mucha bronca, mucha impotencia, porque es lo que uso para moverme de un trabajo a otro. Sinceramente, me cortaron las piernas”.

Por cualquier tipo de dato, Florencia pide avisarle a la policía. Y además, puso a disposición su número de contacto y fotos de la moto, una Yamaha 125 (579HOC)