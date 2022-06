“Le di un par de vuelos al toque”: el audio de uno de los piqueteros

El asesinato de Gustavo Jara, el camionero de 45 años que murió tras intentar eludir un piquete en la ruta provincial 65, comenzó a arrojar algunas certezas en relación a cómo se originó el conflicto y quiénes participaron en el ataque.

Esta mañana, la Policía de la Provincia de Buenos Aires confirmó que tres personas fueron detenidas por la muerte del chofer, que intentó avanzar con su vehículo durante una protesta por la falta de gasoil. Tras ser perseguido, fue apedredado, perdió el control y volcó.

Un #camionero intentó esquivar un #Piquete de transportistas, lo apedrearon y murió: hay tres detenidos | Tras el incidente en #Daireaux, empezó a circular un audio en el que se describe como sucedió todo https://t.co/XF3Vsrfn1k pic.twitter.com/KFFtx4YPYc — Será Justicia (@serajusticia) June 28, 2022

También comenzó a circular un audio de WhatsApp que tiene como protagonista a uno de los manifestantes que agredió a Jara antes de la persecución.

“Estábamos en el paro, parando camiones, una hora cada uno. Todo piola. (Jara) Nos encara para pasarnos a todos por arriba, lo sacudimos con una goma y el loco clava los frenos. Abrió la puerta haciéndose el caliente, éramos como 20, le chupó tres h… Para mí venía drogado o algo de eso”, expresó este hombre, de quien no se difundió su nombre y apellido.

Luego continuó: “Abre la puerta, empieza a los gritos, forcejea, lo quisieron cagar a palos. Lo calmamos un poco. Le cerramos la puerta. Y por allá abre de nuevo la puerta y muestra un ‘chumbo’. No sé si era una carabina o un aire comprimido, no sé qué carajo era; un fierro era”.

“Y se me trabó la cabeza a mí. Lo manoteé de la campera, le arranqué la manga, le arranqué la remera, le rompí el pantalón, no lo podía bajar de la cabina. El loco se prendió al volante y no lo podía bajar”, relató.

“Así que le dí un par de toques al vuelo hasta que el loco asustado enganchó el cambio y cortó. Desapareció. Llamamos a los milicos porque tenía un arma, lo sacaron a correr para anotar la patente. ¿Y dos pel… qué hicieron? Lo sacaron a correr más fuertes que estos que fueron a anotar la patente”, agregó.

“Y se ve que lo pasaron, lo esperaron y cuando lo vieron de frente lo sacudieron con una piedra. Al loco lo tiró abajo, el camión lo hizo mierda y se mató. Encima los había filmado a los que lo seguían y no sé si lo filmó al que le tiró la piedra de frente”, narró.

Fuente: LB24 / TN.