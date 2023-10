Ortelli le puso fecha a su retiro definitivo del automovilismo

Guillermo Ortelli se retiró a finales del 2021 del Turismo Carretera, pero luego retorno a la actividad dentro de las TC Pick Up con el equipo JP Carrera. Sin embargo, el de Salto le confirmó a Mauricio Mansilla que ya tiene decidido cuando se retirará de forma definitiva del automovilismo.

“La verdad que no estaba en mis planes volver a manejar, lo de las TC Pick Up pasa exclusivamente por un pedido del equipo JP Carrera, de Gustavo Lema en especial, por una gran amistad que tengo con y con todos los mecánicos. Hubo un pedido especial para que me subiera por este año a las camionetas y no tuve demasiadas opciones. Lo pude hacer, me gusto, lo disfruto. Cada vez que me siento en el auto, me pongo el casco y quedó solo con mis rivales, es lo más lindo que te puede ocurrir”, expresó Ortelli en primera instancia.

Y cerró: “Pero no solo pasa por ahí, hay momento donde uno evalúa y fueron todos los que me llevaron a tomar la decisión de dejar. Simplemente, el hecho de estar hoy compitiendo pasa por un pedido especial, nos quedan las últimas tres fechas y luego de eso no voy a estar manejando”.

Fuente: LB24 / Campeones.