Mercedes vuelve al color negro: Hamilton le prende velas a su nuevo auto

El penúltimo coche de Fórmula 1 de cara a la temporada 2023 ya ha sido desvelado. Mercedes ha presentado su nuevo W14, con el que pretenden recuperar el cetro de la Fórmula 1 que llevan dos años perdiendo contra Red Bull. Una gran incógnita existía en torno al W14: ¿tendrá pontones? Pues ya sabemos la respuesta.

All the angles of the W14! 🤩 #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/WWMFRAOvAn

Al menos en este coche que han presentado parece que Mercedes apuesta por recuperar los pontones. Siguen siendo los más pequeños de la parrilla, pero el W14 al menos agranda la toma de aire siguiendo una línea que recuerda en cierto modo al Red Bull, aunque manteniendo su estilo propio.

En cuanto a la decoración, ahí vemos un gran cambio respecto al año pasado. En 2022 Mercedes recuperó su plateado tradicional, pero han renunciado a él tras solo un año. El W14 vuelve a ser negro, quizá como medida para aligerar el peso del monoplaza quitándose de la pintura, una línea muy seguida últimamente.

How does the W14 stack up against last year's W13? 👀



Let's find out! 🔎#F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/u30MkjNuwl