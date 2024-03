“Chiche” Gelblung fue a la Justicia por los aumentos de las prepagas

Los aumentos en la medicina prepaga ya superan el 150% acumulado desde diciembre y las empresas anuncian nuevos incrementos para abril. La situación alcanza a millones de argentinos, siendo incluso el periodista “Chiche” Gelblung uno de los que visibilizó la dramática situación. Su abogada Valeria Carreras se expresó en LA BRÚJULA 24 en relación a esta imposibilidad de asumir el costo mensual del servicio de salud.

“Es una pelea desigual desde el momento en el que uno se sienta a contratar un servicio, se firma un papel preimpreso, el contrato de adhesión. Por la desigualdad, el Estado regulaba hasta diciembre que los costos y los rechazos de servicios se podrían acotar y manejar”, comentó Carreras, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y aseveró que “cada vez que había un aumento, eran siempre para todas iguales, sea cual fuere el gobierno. Ahora no, todos los que tengan prepaga se encuentran con la novedad que vía la factura o a través de mail, se informa el aumento que nadie controla y menos aún se sabe el motivo del mismo. Para un producto existe una conformación del análisis de costo”.

“En el caso del amparo presentado por Gelblung, hasta hace 15 minutos, tenía el 98,40% de aumento desde diciembre. Sin embargo, acaba de recibir un correo electrónico en el que se le informa otro incremento para abril del 18%. Es una bola de nieve. Si no se paga una factura porque no te alcanzó, el interés es enorme y si no se lo con hace la segunda o tercera, te dan de baja”, sintetizó, en otro segmento de la entrevista radial.

No obstante, consideró que “ahora que se desreguló todo, las prepagas pueden no aceptar al que pretende contratar la prepaga o admitirlo de manera parcial. Para mi está muy compleja la situación. No se puede dejar sin prepaga a quien tiene una historia clínica, médico de cabecera y hace más de 20 años que viene pagando. La gente, al ver que le pasa a ‘Chiche’, entiende que tenemos que prestar atención”.

“Creo que esto se va a dar en espejo con los servicios de educación privada, donde hubo una desregulación que hace que también aumente. El servicio de salud o educación es esencial, no es como vender ballenitas o pelotas de fútbol. El Estado debe garantizar el acceso a estos servicios, no solo en la esfera pública”, recalcó la letrada.

La abogada trazó un objetivo en el corto plazo: “Necesitamos plantear judicialmente, multiplicando los amparos, para que sea escuchado por las autoridades. En el Interior ya se ha avanzado de manera particular con medidas cautelares específicas. El mercado quiere decirnos, vamos a quedarnos con los que pueden pagar, es muy cruel”.