El Banco Central lanzó una serie de recomendaciones antes de solicitar un préstamo personal

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió este jueves una serie de recomendaciones destinadas a quienes evalúan solicitar un préstamo personal, con el objetivo de que puedan conocer de antemano el costo real del financiamiento y las obligaciones que deberán asumir.

Según explicó el organismo, antes de contratar un crédito resulta conveniente comparar las alternativas ofrecidas por distintas entidades financieras y prestar especial atención a la tasa de interés, el Costo Financiero Total (CFT), el plazo, la cantidad de cuotas, las comisiones y las condiciones establecidas en el contrato.

El BCRA recordó que un préstamo personal consiste en una suma de dinero otorgada por una entidad financiera que debe ser devuelta en cuotas y de acuerdo con las condiciones previamente pactadas.

Entre los principales puntos a analizar aparece la tasa de interés, que puede ser fija durante toda la duración del crédito o variable, en cuyo caso puede modificarse de acuerdo con el índice o referencia establecida.

También recomendó observar especialmente el Costo Financiero Total, debido a que ese indicador contempla no solo los intereses, sino también las comisiones, seguros y otros cargos vinculados con la operación. De esta manera, permite conocer con mayor precisión cuánto terminará pagando el cliente.

Otro aspecto señalado por el Banco Central es la extensión del préstamo y la cantidad de cuotas. En paralelo, indicó que los usuarios deben revisar las comisiones incluidas y recordó que existen determinados cargos que las entidades no están autorizadas a cobrar, entre ellos algunos vinculados con la cancelación anticipada.

El organismo también hizo hincapié en la importancia de leer el contrato antes de firmarlo. Allí deben estar detalladas las condiciones del préstamo, las tasas y comisiones, las modalidades de pago y las consecuencias previstas ante una demora en el cumplimiento de las cuotas.

Además, aconsejó conservar una copia del contrato como respaldo de las obligaciones y derechos acordados entre las partes.

En caso de que una solicitud de crédito sea rechazada, el BCRA explicó que la decisión puede responder, entre otros motivos, a ingresos considerados insuficientes, inconsistencias en la documentación presentada o a la situación del solicitante dentro de la Central de Deudores del sistema financiero.

Para consultar ese registro, las personas pueden ingresar a la Central de Deudores del Banco Central, introducir su CUIT o CUIL y verificar si registran obligaciones pendientes, las entidades que las informaron, los montos y la situación crediticia asignada.

Si los datos publicados fueran incorrectos o estuvieran desactualizados, el organismo indicó que el reclamo debe realizarse ante la entidad financiera que informó la deuda para solicitar su modificación.