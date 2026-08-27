El Gobierno propone un piso salarial de $1 millón en todas las paritarias

En medio de la renegociación de los convenios producto de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y de la caída del poder adquisitivo que afecta a muchos trabajadores en la Argentina, el Gobierno busca impulsar la creación de un "salario mínimo garantizado" de más de $1 millón.

La Secretaría de Trabajo, que lidera Julio Cordero, impulsa paritarias con un “salario mínimo garantizado” para los nuevos convenios colectivos. El monto preciso, según anticiparon, es de $1.070.000 para agosto de 2026.

“Lo tienen que negociar los sindicatos con las cámaras y después Trabajo lo homologa”, contaron las fuentes. “Ya se lo estamos comunicando, sobre todo a las que tienen salarios por debajo de eso, como Maestranza, Uocra (construcción) y Sanidad”, agregaron desde el Gobierno.

Cerca de Cordero dijeron que no hay una variación mensual que funcione de piso para la negociación paritaria, pese a que en los últimos años el Gobierno trabajó con números cercanos a la inflación oficial, hoy cercana al 2%. “No hay ningún número mágico. La idea es que los aumentos de sueldos no se trasladen a los precios; esa es la única directiva”, aclararon.

Además, el monto llegaría por la vía del pago de bonos o sumas fijas no remunerativas que complementen los aumentos acordados en paritarias, por lo que no tendría costos adicionales para las empresas.

Consultados en la CGT, desconocieron la intención oficial. “Parece más una operación del propio Gobierno”, dijo Jorge Sola, uno de los triunviros de la central obrera. Luego aclaró: “No me parece mal siempre que vaya más plata al bolsillo de los laburantes y eso implica subir el porcentaje”.

“Para nosotros, la paritaria debe ser libre acuerdo entre partes. No un ancla más de la baja de la inflación. Así se baja el consumo. Se pierde poder adquisitivo. Y por ende se produce endeudamiento familiar”, agregó el sindicalista sobre las negociaciones que se vienen.

Fuente: La Nación