Stolbizer, tras la condena a Cristina: "Puede haber una escalada de violencia"

La diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer, se refirió con preocupación a los hechos de violencia ocurridos este miércoles en instalaciones de Canal 13, donde un grupo de militantes kirchneristas provocó destrozos luego de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. “Justo estaba ahí, hacía más de un año que no iba al canal. Me sorprendió el nivel de violencia, la brutalidad. Los destrozos en la planta baja me impactaron mucho”, explicó en diálogo con el programa "Bahía Hoy", que se emite por La Brújula 24.

La legisladora, que fue una de las impulsoras de causas judiciales por corrupción contra el kirchnerismo, lamentó que estos actos violentos se den como respuesta a un fallo judicial. “Esto es una protesta contra una doble condena por delitos de corrupción. Que un fallo de la Justicia genere semejante violencia demuestra una alarmante falta de respeto por la división de poderes”, expresó, al tiempo que advirtió sobre posibles nuevas manifestaciones: “Uno de los referentes dijo que iba a haber quilombo, que sería un día complicado. Hay una marcha frente al Congreso y los ánimos están muy enardecidos”.

En su análisis, Stolbizer remarcó que el problema de fondo es la impunidad y la falta de reacción institucional ante las señales previas. “Lo más trágico de la corrupción es que mata. En la tragedia de Once, la auditoría ya había demostrado el desvío de fondos antes del juicio, pero nadie hizo caso. El dinero iba a parar a bolsillos de empresarios y sindicalistas. Esas alertas se ignoran hasta que es demasiado tarde”, reflexionó.

Al ser consultada por el impacto político de la condena a Cristina, la diputada consideró que podría ser una oportunidad para una renovación del peronismo. “Si pensáramos en un país normal, esto debería ser una chance para reorganizarse y generar nuevos liderazgos. Argentina necesita salir de los extremos y la polarización. Yo, que estoy en el camino del medio, hago un llamado a dialogar y hablar de proyectos, pero soy consciente de que todavía no están dadas las condiciones”.

Por último, hizo mención a los recientes discursos de la expresidenta. “Me llamó la atención que insista en que la quieren ver muerta o presa. Me da la sensación de que busca armar un mito alrededor de su figura. Incluso la posibilidad del arresto domiciliario parecería parte de esa construcción. Pero eso ya es más una especulación mía”, concluyó.