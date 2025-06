Un experto explicó detalles del fallo que ratifica la condena a Cristina

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena de la expresidenta Cristina Kirchner abre una serie de pasos para el cumplimiento de la sentencia que José Ignacio Pazos Crocitto, defensor oficial federal, explicó en La Brújula 24.

"No hay más instancias. Usualmente hay malentendido de creer que se puede recurrir, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a instancias internacionales y demás, pero eso no tiene nada que ver con lo que tiene que ver con el eje del sistema judicial nacional", detalló.

Agregó que "por lo general en fallos como estos se expide de una manera distinta la Corte. Dice algo o no dice nada, pero se cuida mucho de analizar el fondo".

Pazos Crocitto explicó que "se trata de una sentencia a condena de prisión de efectivo cumplimiento, las condenas de prisión arriba de tres años siempre son de efectivo cumplimiento".

Agregó que "la edad le permite (a Cristina Kirchner) ir a una prisión domiciliaria, es así, no hay búsqueda de rosca, así lo dispone el artículo 13 del Código Penal. La realidad es que cuando alguien es mayor de 70 años automáticamente tiene que ir a domiciliaria, no va a haber un privilegio acá. La prisión domiciliaria es prisión, que muchos dicen, no va a presa, sí va, nada más que en una condición específica, que es el domicilio".

Pazos Crocitto detalló que "los plazos son reducidos. Ya está, vuelve a la primera instancia, la primera instancia notifica, se terminó el cuento y se tiene que constituir". En efecto, se estableció un plazo de cinco días para que se presente y quede detenida. Además, sus abogados ya presentaron la solicitud de prisión domiciliaria.