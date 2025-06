La sentencia a Cristina Kirchner vista por la prensa internacional

La decisión de la Corte Suprema de Argentina de confirmar la condena por corrupción contra la ex presidenta Cristina Kirchner —inhabilitándola de por vida para ocupar cargos públicos— fue noticia destacada este martes en la prensa internacional. Medios de peso como The New York Times, El País de Uruguay y O Globo de Brasil, coincidieron en destacar el carácter histórico del fallo y el impacto que tendrá en el panorama político argentino.

The New York Times: “Una titana de la política queda fuera”

El diario neoyorquino recordó que la ex mandataria fue hallada culpable de haber favorecido contratos de obras públicas durante sus gobiernos

En un artículo definió a Kirchner como una “figura dominante de la política argentina durante más de dos décadas” y subrayó que el fallo marca “el fin oficial de sus aspiraciones políticas”. El diario neoyorquino recordó que la ex mandataria fue hallada culpable de haber favorecido contratos de obras públicas durante sus gobiernos, y que aunque evitará la prisión efectiva por razones de edad, su carrera política queda “sellada”.

La nota también contextualiza el caso dentro de un país con un largo historial de impunidad, destacando que se trata de “una rara instancia en que un ex jefe de Estado enfrenta consecuencias judiciales tangibles”.

El País (Uruguay): “Una decisión histórica”

El País de Montevideo calificó la sentencia como una “decisión histórica” de la Corte Suprema argentina y enfatizó que Cristina Kirchner “no podrá ser candidata a ningún cargo electivo”. El medio uruguayo puntualizó que el máximo tribunal ratificó el fallo por administración fraudulenta, condena que había sido dictada por un tribunal oral en diciembre de 2022.

Además, El País destacó que este fallo “cierra el capítulo judicial más relevante de la era kirchnerista” y representa “un duro golpe al peronismo, que pierde a su principal referente electoral”.

O Globo: “Deberá cumplir prisión domiciliaria”

El diario brasileño O Globo abordó el tema desde una perspectiva más centrada en las consecuencias judiciales inmediatas. Tituló su artículo señalando que la Corte confirmó la condena a Kirchner, “que deberá cumplir prisión domiciliaria”. La nota subraya que, si bien aún hay recursos pendientes en instancias internacionales, la sentencia en Argentina ya es firme.

El medio también remarcó la reacción polarizada en la sociedad argentina: “Mientras sectores celebran un avance contra la corrupción, otros denuncian una persecución política”, escribieron.

Bloomberg: "Prohibición de por vida"

La agencia Bloomberg apuntó al impacto institucional de la decisión, informando que “Argentina’s Top Court Bans Kirchner From Public Office for Life”. El énfasis del artículo recayó en la inhabilitación perpetua, interpretada como un mensaje claro sobre los límites de la corrupción en la función pública.

El medio económico estadounidense también vinculó el fallo con el actual contexto político del país y el gobierno de Javier Milei, señalando que la sentencia podría “reconfigurar los equilibrios internos del peronismo” y consolidar el discurso ‘anticasta’ promovido por el oficialismo.

El País: "Una figura central de la política argentina queda apartada"

El País, el diario de mayor circulación en lengua española, escribió: “La Corte Suprema argentina confirma la condena a seis años de cárcel contra Cristina Kirchner por corrupción”. La cobertura resalta que se trata de un “hecho de enorme trascendencia política” y recuerda que la ex presidenta fue condenada por favorecer irregularmente al empresario Lázaro Báez durante su mandato. El medio puntualiza que, aunque Kirchner no irá a prisión por su edad, la inhabilitación perpetua la aparta formalmente del escenario electoral.

En su análisis, El País señala que la decisión del máximo tribunal “cierra cualquier posibilidad de un regreso institucional” de Cristina Kirchner y obliga al peronismo a repensar su liderazgo. Además, contextualiza la sentencia dentro de un clima político tensionado, con un oficialismo encabezado por Javier Milei que ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de sus ejes discursivos. La nota también destaca que Kirchner no reaccionó públicamente de inmediato tras el fallo, mientras sus seguidores denunciaban una supuesta persecución judicial.

BBC Mundo: “Un fallo que marca un antes y un después”

BBC Mundo presentó el caso como una “decisión histórica que cierra una etapa en la política argentina”. En su artículo titulado “Cristina Fernández de Kirchner: Corte Suprema de Argentina ratifica su condena a prisión por corrupción y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”, la cadena británica contextualiza el fallo en el marco de la causa Vialidad y recuerda que la expresidenta fue condenada por haber direccionado contratos de obra pública a favor de un empresario allegado.

El medio destaca que, pese a que Kirchner no irá a prisión por su edad, la inhabilitación tiene un peso simbólico y real que “modifica el tablero político”. Subraya también que la sentencia se da en un momento en que Kirchner aún conserva una base electoral sólida y que, aunque había anunciado su retiro, mantenía influencia dentro del peronismo.

Le Monde (Francia): “La ex presidenta argentina ve confirmada su condena”

Le Monde tituló en su edición internacional: “Cristina Kirchner, l’ancienne présidente argentine, voit sa condamnation à six ans de prison et l’inéligibilité à vie confirmées par la Cour suprême”. El diario francés destacó que el fallo “marca la caída de una figura emblemática de la izquierda latinoamericana” y subrayó el carácter inédito de la decisión en un país donde los expresidentes rara vez enfrentan consecuencias judiciales tan severas.

En su análisis, Le Monde señala que esta decisión abre un nuevo capítulo para la política argentina, donde el kirchnerismo deberá redefinir su identidad sin su principal figura. El artículo también hace énfasis en la repercusión internacional del caso, que es seguido con atención en otras democracias de la región.

La Tercera (Chile): “Fin de la era Cristina”

La Tercera tituló su cobertura como: “Corte Suprema de Argentina confirmó la condena a la expresidenta Cristina Fernández”, y consideró el fallo como “el cierre definitivo de una era”. El periódico chileno detalló que el caso Vialidad fue uno de los más emblemáticos por el volumen de fondos desviados y por la cercanía de Kirchner con el contratista beneficiado.

El artículo subraya que la sentencia desata una crisis interna en el peronismo, dividido entre quienes reclaman renovar el liderazgo y quienes consideran a Kirchner una víctima de lawfare. La Tercera también contextualizó la noticia en relación con la figura del presidente Javier Milei, cuya retórica anticorrupción se ve reforzada por esta resolución judicial.

