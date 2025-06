Cristina: "El partido judicial le agrega el cepo al voto popular"

La expresidenta Cristina Kirchner habló desde la entrada de la sede del Partido Justicialista después de que se conociera la decisión de la Corte Suprema que ratifica su condena en el la causa Vialidad y aseguró que se trata de una medida de "un triunvirato que ejecuta órdenes superiores".

"Al cepo del salario del gobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular”, afirmó la ex mandataria.

Agregó que "esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso, un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la Provincia de Buenos aires, sacan el fallo. Lo mismo que hicieron por allá en 2019, un mes antes de oficializar las candidaturas presidenciales nos sentaron en el banquillo de los acusados en esta misma causa", afirmó ante una multitud que se reunió para apoyarla y franqueada por su hijo Máximo y Alicia Kirchner.

"Saben que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome, porque esta tranquilidad de un dólar pisado, de miles de millones de dólares que siguen tomando prestado, anuncian la crónica de una muerte, esto no tiene final feliz y el poder económico lo sabe", agregó.

La expresidenta agradeció a los presentes y dijo que "a este cepo no lo ponen este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema, no se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Que nadie se confunda. Tampoco es la oposición. Es el poder económico concentrado de la República Argentina. Ese que cuando se produjo el intento de magnicidio aquel primero de septiembre a los pocos días tituló ‘La bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá’. En tapa. Más clarito échale agua”.

"Los peronistas nos quedamos acá, no nos profugamos, no somos mafiosos. Los peronistas ponemos la cara y el pecho", dijo.

Noticia en desarrollo