Científicos bahienses adhieren al reclamo nacional por recortes en el Conicet

Científicos e investigadores del Conicet llevan adelante este miércoles una protesta a nivel nacional para denunciar el desmantelamiento del sistema científico-tecnológico por parte del Gobierno. Eugenia Fermento, becaria e investigadora de ciencias médicas del Conicet Bahía Blanca presente en la asamblea.

"En este momento, quiero aclarar que estamos en una reunión y luego en asamblea. A nivel nacional hay una jornada de lucha que a la que adherimos contra el ajuste en ciencia y tecnología. Elevamos una carta al director para que nos apoye en el reclamo y nos cuente en qué situación se encuentra la sede de la ciudad", destacó Fermento, en LA BRÚJULA 24.

Y lanzó: "Pedimos apoyo para todos los trabajadores de la ciencia que desempeñamos tarea en la ciudad. Se hará hincapié en la recomposición salarial porque nuestros sueldos están atrasados y no llegamos a fin de mes. Además, pedimos el ingreso de 850 científicos a nivel nacional y personal de apoyo que cumplieron requisitos y aprobaron concursos y no fueron incorporados. Muchos de ellos son bahienses y hoy están sin trabajo".

"Exigimos que los subsidios que fueron otorgados, pero no se acreditaron, por ende no podemos efectivizar las líneas de investigación. No podemos seguir trabajando, con lo que ganamos solo nos alcanza para pagar el alquiler. En abril, el gobierno nacional admitió que no se está ejecutando la ley de financiamiento para Ciencia y Tecnología y que los ingresos van a estar paralizados", concluyó.