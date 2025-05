Stornani: "El peligro de denostar la política es que la termine haciendo las corporaciones"

Federico Storani aseguró que siempre ha desconfiado de planteos mesiánicos y advirtió sobre los riesgos del constante mensaje de denostar la política. El histórico dirigente radical se encuentra en la ciudad para presentar su nueva novela y pasó por los estudios de La Brújula 24, donde conversó sobre la actualidad y sobre su faceta de escritor.

"En esta época que está de moda denostar la política, decir que es lo peor, en parte con razón, porque hay mucha frustración, también hay que decir que política hay siempre, y que si la política no la hace la política, la hacen otros sectores porque justamente luchan por el poder. Ese mensaje tan permanente de denostar la política es para que la política la termine haciendo las corporaciones que defienden sus intereses", afirmó.

Agregó que "la construcción (de un país) es colectiva, por eso, cuando me vienen con planteos mesiánicos, puramente individualistas desconfío rápidamente, porque yo sé que los países que realmente han avanzado hacia una situación de progreso estable y mantenido, han sido construcciones muy fuertes y colectivas".

Stornani enfatizó que "hay que mejorar el Estado, pero no destruirlo, porque ante una emergencia, como son los incendios, como son las catástrofes, como son las inundaciones, tenés que tener elementos. Es un planteo claramente ideológica. Yo defiendo valores, creencias, ideas en un sentido no dogmático".

Presentación de "Almas Quemadas"

Stornani presentará en la biblioteca Rivadavia este jueves su segunda novela, que lleva por título "Almas Quemadas" y que transcurre en la Argentina de los 60 y 70.

"Lo que intento es recrear un clima de época. Mis amigos de militancia, coreligionarios, compañeros, me decían: '¿Por qué no escribís recreando aquella época, pero en tono de documento serio? Empecé a cumplir el cometido que me habían dado e iba por 10 páginas, me empecé a aburrir, y empecé a ficcionar", dijo sobre la escritura de su nueva obra.

Agregó que "es una novela con todos los ingredientes de la novela. Tiene una trama, tiene suspenso, intriga, una dosis de sensualidad alta, de erotismo, de sexo, de relaciones, de romances, de aspectos psicológicos, emotivos, de sentimientos".

Stornani llegó a las librerías en 2011 con "El techo del cielo: conversaciones con el alma" y regresa ahora con este nuevo libro, que es un nuevo paso en una trayectoria literaria que incluye cuentos publicados en revistas y otros inéditos que reposan junto a varios poemas.

Sobre el tema central de su novela afirmó que "la recreación de época que yo intento también tiene un sentido autocrítico, porque pertenezco a una generación que estuvo ahí al borde, jugó con cosas muy peligrosas. El personaje que narra en primera persona dice que duda de algunas cosas y busca sus valores, porque en ese momento había una creencia de que era posible y muy cercano alcanzar una sociedad nueva, más justa, más igualitaria, que se estaba pariendo al hombre nuevo".