La revelación de Lautaro tras la clasificación de Inter

Lautaro Martínez sorprendió con su milagrosa recuperación y fue titular en el triunfo de Inter por 4-3 sobre Barcelona por la vuelta de las semifinales de la Champions League, donde marcó el primer gol de una histórica velada en el estadio Giusseppe Meazza.

Luego de la clasificación a la gran final del próximo 31 de mayo, el Toro habló a corazón abierto respecto a lo que fue el arduo proceso para ponerse a punto y poder estar presente, revelando que en el seno más íntimo de su familia se le sugirió que no se arriesgue.

"No estaba para jugar, le mando un saludo a mi madre que no quería que juegue este partido. Ella sufre cuando no estoy bien y bueno, en estos momentos es donde más me gusta estar adentro de la cancha ayudando a mis compañeros, haciendo feliz a esta gente que una vez más nos acompañó, nos apoyó. Un esfuerzo más donde valía la pena, valía la pena y gracias a Dios me hizo hacer la pierna 60 minutos hoy. Ahora estoy un poco adolorido pero habrá tiempo para recuperar ahora", explicó en diálogo Movistar Plus+.

"Estaba un poco en duda porque tenía la pierna un poco mal. Los primeros días estuve llorando en casa porque no era lo que quería. Hice doble sesión toda la semana. Busqué recuperar pese al poco tiempo y pude estar en el campo. Vivo el fútbol así", añadió para Sky Sports Italia.

Con miras a la definición del certamen ante el vencedor de la llave entre PSG y Arsenal, el campeón del mundo con la Selección Argentina destacó la importancia de coronar la gran campaña tanto en el plano internacional como en el doméstico, al estar en la pelea por la Serie A junto a Napoli: "Desde el primer partido de esta edición y desde que perdimos la final sabemos que somos capaces. Ahora tenemos una gran oportunidad de pasar a la historia del club. Pero primero tenemos la liga y después pensaremos en la final".

Lautaro Martínez sumó en el Top 10 de máximos goleadores históricos de Inter



En su partido 330 en el club, el Toro abrió el marcador frente a Barcelona en la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League.

Aunque todavía está muy lejos de los 284 goles del mítico Giuseppe Meazza, el Toro, que venía de superar al italiano Benito Lorenzi (143 tantos entre 1947 y 1958) para situarse en el sexto puesto, se acercó ahora al quinto del escalafón, el también 'tano' Luigi Cevenini, quien ostenta 158 dianas.

Así está la tabla histórica

GIUSEPPE MEAZZA (ITA) - 284 goles ALESSANDRO ALTOBELLI (ITA) - 209 goles ROBERTO BONINSEGNA (ITA) - 171 goles SANDRO MAZZOLA (ITA) - 160 goles LUIGI CEVENINI (ITA) - 158 goles LAUTARO MARTÍNEZ (ARG) - 151 goles BENITO LORENZI (ITA) - 143 goles ITSVÁN NYERS (HUN)- 133 goles MAURO ICARDI (ARG) - 124 goles CHRISTIAN VIERI (ITA) - 123 goles

Argentinos goleadores de Inter

13. Attilio Demaría (ARG) - 86 goles

16. Antonio Angelillo (ARG) - 77 goles

17. Diego Milito (ARG) - 75 goles

18. Julio Cruz (ARG) - 75 goles.

Fuente: TyC Sports / Espn