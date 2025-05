Lorenzetti deslizó que la Corte podría sacar el fallo de la causa Vialidad contra CFK antes de las elecciones

Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia, concedió una entrevista en la que abordó temas centrales del panorama judicial y político actual. En diálogo con el periodista Luis Novaresio, confirmó que el máximo tribunal fallará en la causa Vialidad, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La causa investiga si, durante su gestión, adjudicó de manera irregular numerosas obras públicas con fondos nacionales al empresario Lázaro Báez. Ante la consulta directa de Novaresio sobre si la Corte se expedirá en esta causa, Lorenzetti respondió: “Sí, por supuesto”. Y ante la pregunta de si eso ocurrirá antes de las próximas elecciones, señaló: “Deberíamos, porque no hay ninguna razón para demorarlo más, por supuesto, esto es una decisión interna”.

El magistrado explicó que lo que debe evaluar la Corte es si fue correcta o no la denegación del recurso extraordinario. Si el recurso fue denegado correctamente, la condena queda firme. Si se considera que la queja es válida, se abre la posibilidad de revisión. “Este tema tenemos que tratar y no el fondo. No deberíamos demorar mucho. Es importante la imparcialidad”, remarcó Lorenzetti. Cabe recordar que, si la sentencia se sostiene, podría implicar la inhabilitación de Cristina Kirchner para ocupar cargos públicos, mientras ella ya confirmó su candidatura como diputada provincial por la Tercera Sección Electoral.

Durante la entrevista, también fue consultado por el rechazo del Senado a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Según Lorenzetti, el Congreso se expresó más sobre el decreto presidencial que sobre los nombres en sí. Consideró que, aunque las decisiones legislativas no siempre resulten agradables, forman parte del funcionamiento institucional. En cuanto a la renuncia de García-Mansilla tras la negativa, expresó que fue “una decisión muy personal, hizo lo que consideró razonable”, y elogió su trato personal: “Con nosotros fue una excelente persona, se movió muy bien, no tuvimos ningún inconveniente”.

Lorenzetti también opinó que es necesario que el próximo miembro de la Corte sea una mujer, dado el desequilibrio actual en la integración del tribunal. Aun así, reconoció las dificultades políticas para lograr el consenso requerido: “Es una decisión presidencial. Hay muchos candidatos. También es difícil el consenso. Se necesitan dos tercios y es muy difícil”. Remarcó que, si bien todos los presidentes con los que trabajó realizaron esfuerzos en materia judicial, a la Argentina le faltan instituciones que funcionen de manera regular, más allá del calendario electoral.

Sobre su relación con el presidente Javier Milei, el juez afirmó que actualmente no existen conflictos con el Ejecutivo. Sin embargo, enumeró problemáticas estructurales como la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, la falta de integración de la propia Corte y la carencia de recursos en los tribunales de grado. Relató también que ha tenido fricciones con los cinco presidentes que atravesaron su gestión desde 2004, lo que considera saludable en el marco de un sistema de poderes basado en la desconfianza, los controles y los contrapesos. Recordó que, a seis meses de asumir, ya lo habían declarado persona no grata en un conflicto con la provincia de Santa Cruz.

Finalmente, Lorenzetti abordó el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y sus implicancias futuras. Advirtió sobre las consecuencias psicológicas de interactuar con versiones digitales de personas fallecidas o con proyecciones de uno mismo, lo que, según su visión, puede encerrar a cada individuo en su propio mundo. A su juicio, estos avances generan problemáticas complejas que aún no han sido abordadas en profundidad por la sociedad.

Con información de Perfil