Otro comprometedor video de Moretti: "A la barra le pagamos 30 pasajes"

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, volvió a quedar en el centro de la polémica este martes por la noche cuando Canal 9 mostró una segunda parte de la cámara oculta que desató el escándalo por los 25 mil dólares que recibió en su despacho, ya que en esta ocasión se lo escucha reconocer que le pagaron pasajes a la barra.

En el video, que parece ser el mismo día de la reunión en la que cobró el dinero, se escucha que Moretti cuenta: "Ahora tenemos que ir a Quito. El martes salimos. El hotel, vamos al Hilton, un chárter privado de Aerolíneas para 150 personas y a la barrabrava, que le pagamos 30 pasajes por afuera, no queremos que viajen con nosotros, todo el paquete 220 mil dólares nos sale".

Aunque el mandatario que recientemente se tomó licencia no da demasiadas precisiones de cuál partido en cuestión sería, lo cierto es que por la fecha en la que se habría hecho esa cámara oculta el único encuentro que tuvo el Ciclón en Ecuador fue ante Independiente del Valle, en abril de 2024, por la fase de grupo de la Copa Libertadores pasada.

Cabe resaltar que esta declaración no sorprende por la implicancias que tienen las barras en los clubes del fútbol argentino, pero al mismo tiempo no deja de impactar porque, por más que sea algo que muchos pueden imaginarse, cambia cuando lo reconoce un dirigente del peso de Moretti.

Qué dijo Moretti sobre el escándalo de los 25 mil dólares

Antes de que saliera esta última parte del video a la luz, Moretti había hablado en TyC Sports sobre la supuesta coima que recibió para fichar a un juvenil en Inferiores y remarcó que ese dinero que le entregó María José Scottini es parte de una donación, versión que coincide con las declaraciones de la mujer, quien también habló en el canal.

A su vez, Moretti puntualizó: "Hay gente que me quiere hacer una cama, desde el año pasado me están extorsionando, voy a hacer una autodenuncia por tráfico de influencia y administración infiel. Me voy a presentar a derecho ante un juez porque no tengo nada de vinculo ni nada que ver en este caso. La plata que se vio ayer apenas lo recibí, y se fue esta gente, lo ingresé a tesorería".

Luego de aparecer públicamente, el dirigente se tomó licencia de su cargo, por lo que será reemplazado por Néstor Navarro, el vicepresidente, con el fin de que la Justicia pueda investigar "absolutamente tranquila". Al mismo tiempo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le abrió un expediente y ya fue radicada una denuncia penal en su contra por presuntas coimas.

Fuente: TyC Sports