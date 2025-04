Breitenstein despidió al papa Francisco: "Fue el hombre más importante de la historia argentina"

El exintendente Cristian Breitenstein habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24, y manifestó su pesar por el fallecimiento del papa Francisco.

En tal sentido, remarcó que "trato de mantener un bajo perfil, como persona que estuvo en lo público y respetando a los que ostentan cargos. Pero es un día especial, y sentí internamente que tenía que hablar, en homenaje a un gran tipo que se fue".

"Yo lo vi varias veces, no recuerdo bien si tres o cuatro. La primera, al poco tiempo de asumir, yo estaba en función pública, fui con mi madre y mi familia en una audiencia papal abierta. Lo saludamos, recuerdo que mi madre salió perfecta en la foto. A los pocos meses ella falleció y entendimos algunas cosas, tuvo la suerte de poder saludarlo", recordó emocionado.

Y siguió: "En otra oportunidad fui solo, estaba pasando una enfermedad y le pedí la bendición, lo que sentí ese día fue algo único. Tiempo después fui representando a la Universidad de San Isidro, con quien estoy vinculado, y lo saludé agradeciendo aquellas bendiciones anteriores. Ya estaba en silla de ruedas, pero lo vi bien mentalmente".

"Obviamente, la tristeza está, es una pérdida muy importante para todos, es el hombre más importante de la historia para la Argentina. Los cristianos entendemos que ayer celebramos algo, la esperanza de otra vida, por eso la alegría se mezcla con la tristeza. Fue un ser humano extraordinario, y sabiendo que está en un lugar mejor", expuso Breitenstein.

Y reflexionó sobre por qué nunca pudo venir a la Argentina Francisco siendo papa. "Habría que reflexionar por qué no se pudo cumplir, me parece que se debieran haber depuesto todo tipo de banderías y cuestiones políticas, yo creo que él tenía un deseo enorme de volver, pero nadie es profeta en su tierra. Le pasó a Jesús, de ahí para abajo a cualquiera. La situación acá no estaba dada, pero ahora todo pasa por darle una buena despedida como se merece".