De Benedictis ganó la carrera especial del Turismo Carretera en Toay

Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang) se quedó con la victoria en la carrera especial que el Turismo Carretera llevó a cabo este domingo en el autódromo de Toay (La Pampa). El piloto del Maquin Parts Racing volvió a festejar en lo más alto del podio después de poco más de 3 años sumando el 6º triunfo en su trayectoria. Fue escoltado por Marcos Landa (Chevrolet Camaro) y Marcelo Agrelo (Toyota Camry).

El representante de Necochea, que largó 5º, sacó provecho de la neutralización que se produjo en el 11º giro -debido a que el Toyota de Andrés Jakos quedó cruzado en el medio de la pista- para ingresar a boxes a realizar la recarga obligatoria de combustible, al igual que la mayoría de sus rivales. Cuando volvió al asfalto, aún con el auto de seguridad en pista, Jonito logró quedar delante de todo el pelotón.

A partir de allí, el piloto del Ford verde estableció una cómoda ventaja sobre Marcos Landa (Chevrolet Camaro) para comenzar a construir su 6º triunfo en la “máxima”, resultado que había conseguido por última vez el 13 de febrero de 2022 en el autódromo de Viedma a bordo de un Ford Falcon del Gurí Martínez Competición.

“Es una alegría enorme. El secreto en todo esto es perseverar, no bajar los brazos cuando las cosas no salen como uno quiere. A principio de año fue una puesta fuerte volver al mejor equipo de la categoría, y cuando las cosas no salían ninguno se dejó estar”, declaró Jonito que sumó su 2º triunfo en este escenario después del conseguido el 11 de noviembre del 2012.

El necochense ganó el duelo de necesitados, entre los que también se incluyen Landa y Agrelo. El uruguayo, que en esta temporada apostó al cambio de marca al subirse a un Chevrolet Camaro del Pradecon Racing, venía de acumular 2 abandonos al hilo en Viedma y en El Calafate. Pero tras largar en la 7ª posición, aprovechó el buen trabajo de su equipo en el repostaje para salir 2º en la pista.

“Fue una carrera muy difícil, fuimos muy descargados aerodinámicamente. Sé que me benefició el auto de seguridad, quizás tuve la suerte que no tuve en las carreras anteriores. Había arrancado muy mal este año, así que este podio me da fuerzas para lo que viene”, dijo el piloto uruguayo que sumó su 3º podio en el trazado pampeano sumando el 2º y 3º puesto conseguidos en las carreras del 2023.

Por su parte, Agrelo alcanzó su 1º podio en la “máxima” con el Toyota del Maquin Parts Racing en un fin de semana que lo tuvo como uno de los principales candidatos a la victoria. EL piloto de Rada Tilly largó 1º luego de obtener la pole position del sábado, pero en la largada perdió la posición con Mariano Werner (Ford Mustang).

No obstante, tras recargar nafta, salió a pista en el 4º lugar detrás de De Benedictis, Landa y Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) a quien pudo superar para cerrar su mejor fin de semana en el TC. “Este 3º puesto es muy bueno porque me permite estar adelante en el campeonato. Me queda la espinita de saber que tenia auto para ganar”, dijo el chubutense que se fue como escolta de Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) quien con el 4º lugar en la carrera es el nuevo líder del campeonato.

La 5ª fecha del campeonato de Turismo Carretera se disputará entre el 10 y 11 de mayo en el autódromo de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero)

Final – TC – 4ª fecha – 45 vueltas- Toay

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 De Benedictis, J. B. F. Mustang 59;54.944 2 Landa, M. Ch. Camaro 2.732 3 Agrelo, M. Ty NG 3.228 4 Trucco, J. M. D. Challenger 16.535 5 Bonelli, N. F. Mustang 16.981 6 Ardusso, F. Ch. Camaro 19.108 7 Ciantini, D. Ch. Camaro 20.100 8 Ledesma, C. Ch. Camaro 26.633 9 Martínez, A. F. Mustang 27.057 10 Vázquez, M. D. Challenger 28.001 11 Urcera, J. M. F. Mustang 30.669 12 Scialchi, J. F. Mustang 31.882 13 Santero, J. F. Mustang 33.077 14 De La Iglesia, L. D. Challenger 34.179 15 Todino, G. F. Mustang 37.384 16 Chapur, F. T NG 39.323 17 Rossi, M. Ty NG 40.278 18 Lambiris, M. F. Mustang 42.109 19 Fritzler, O. Ty NG 43.008 20 Mazzacane, G. Ch. Camaro 45.632 21 Álvarez, S. Ch. Camaro 49.060 22 Quijada, M. Ch. Camaro 49.810 23 Candela, K. T NG 51.105 24 Azar, D. Ty NG 51.745 25 Spataro, E. F. Mustang 1 VTA 26 Impiombato, N. Ch. Camaro 1 VTA 27 Ferrante, G. Ty NG 1 VTA 28 Di Palma, L. J. Ch. Camaro 1 VTA 29 Faín, I. T NG 2 VTAS 30 Dose, C. Ch. Camaro 2 VTAS 31 Ebarlín, J. J. Ch. Camaro 2 VTAS 32 Canapino, M. Ch. Camaro 3 VTAS 33 Serrano, M. Ch. Camaro 3 VTAS 34 Martínez, T. Ty NG 4 VTAS 35 Jalaf, M. F. Mustang 4 VTAS 36 Olmedo, J. F. Mustang 7 VTAS 37 Trosset, N. F. Mustang 8 VTAS 38 Fontana, N. Ch. Camaro 9 VTAS 39 Mangoni, S. Ch. Camaro 11 VTAS 40 Canapino, A. Ch. Camaro 11 VTAS 41 De Carlo, D. Ch. Camaro 12 VTAS 42 Iribarne, F. Ch. Camaro 13 VTAS 43 Risatti, R. D. Challenger 18 VTAS 44 Catalán Magni, J. T. F. Mustang 18 VTAS 45 Cotignola, N. T NG 19 VTAS 46 Domenech, A. Ty NG 23 VTAS 47 Craparo, E. D. Challenger 23 VTAS 48 Teti, J. F. Mustang 24 VTAS 49 Werner, M. F. Mustang 24 VTAS 50 Alaux, S. Ch. Camaro 27 VTAS 51 Benvenuti, J. C. Ch. Camaro 30 VTAS 52 Castellano, J. D. Challenger 34 VTAS 53 Gini, E. Ch. Camaro 34 VTAS 54 Jakos, A. Ty NG 35 VTAS 55 Carinelli, A. F. Mustang 35 VTAS 56 Aguirre, V. Ch. Camaro 36 VTAS 57 Palazzo, H. Ty NG 39 VTAS

Promedio: 186,941 Km/h. Récord de vuelta: Werner, en la 3ª vuelta, en 1m15s186 a 198,631 km/h.

Campeonato – TC – Disputadas 4 de 15 fechas

Pos. Piloto Mca. Pts. 1 Trucco, J. M. D. Challenger 110 2 Agrelo, M. Ty NG 104,5 3 Santero, J. F. Mustang 99,5 4 Urcera, J. M. F. Mustang 98,5 5 Lambiris, M. F. Mustang 83 6 Ardusso, F. Ch. Camaro 77 7 Chapur, F. T NG 69 8 Castellano, J. D. Challenger 69 9 Bonelli, N. F. Mustang 69 10 Mangoni, S. Ch. Camaro 67,5 11 Martínez, A. F. Mustang 67,5 12 Canapino, A. Ch. Camaro 66,5 13 De Benedictis, J. B. F. Mustang 64 14 Candela, K. T NG 60 15 Palazzo, H. Ty NG 56,5 16 Landa, M. Ch. Camaro 52,5 17 Ledesma, C. Ch. Camaro 52 18 Craparo, E. D. Challenger 50,5 19 Scialchi, J. F. Mustang 49 20 Spataro, E. F. Mustang 46 21 Fritzler, O. Ty NG 46 22 Vázquez, M. D. Challenger 44,5 23 Di Palma, L. J. Ch. Camaro 43,5 24 Ciantini, D. Ch. Camaro 42 25 Werner, M. F. Mustang 39 26 Álvarez, S. Ch. Camaro 39 27 Trosset, N. F. Mustang 37,5 28 Canapino, M. Ch. Camaro 36 29 Ebarlín, J. J. Ch. Camaro 35,5 30 Ferrante, G. Ty NG 35

En negrita los que ya ganaron.

Fuente: LB24 / Solo TC.