El plan de Milei para avanzar con las reformas laboral, tributaria y previsional que pide el FMI

El gobierno de Javier Milei tiene listo el texto de un paquete de leyes que enviará al Congreso a partir de diciembre de este año, para impulsar las reformas laboral, impositiva y previsional integrales, como parte de los compromisos asumidos en el nuevo acuerdo con el FMI, que contempla la tercera fase del plan económico libertario.

"Los proyectos están avanzados en el texto, pero no los hicimos circular todavía por los distintos sectores y no los vamos a enviar al Congreso hasta que no resolvamos problema laboral porque tenemos el 40% de empleo sin registrar y no podemos reducir impuestos ni mejorar el sistema previsional, si no mejoramos antes el sistema laboral y la recaudación", dijo este miércoles a A24.com una alta fuente del Gobierno.

En ese marco, desde el entorno del presidente sostienen que la primera que impulsarán será la reforma laboral bajo el argumento de que "si la base impositiva es baja, por la falta de aportes, no se puede reducir o bajar impuestos.

Lo mismo -dicen cerca del Presidente- sucede con la reforma previsional, "si no aumentan los aportes laborales, no podés mejorar las jubilaciones" y por eso, admiten, impulsarán en los próximos meses el retorno al diálogo con sectores de la CGT, sectores de la oposición y gobernadores que en su momento firmaron el Pacto de Mayo.

En el Gobierno relativizaron este miércoles la nueva marcha de protesta convocada por la CGT para este 30 de abril, en reclamo de aumentos a los jubilados y de reapertura de las negociaciones paritarias, a una semana del tercer paro general convocado por la CGT en rechazo al piso puesto a los aumentos salariales y la pérdida frente a la inflación y la devaluación como consecuencia de la salida del cepo.

Pero en la Casa Rosada responden: "no habrá reapertura de paritarias" porque "la CGT tiene que reconocer que hace 10 meses que los salarios le ganan a la inflación".

