Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa por violencia de género

La Sala II de la Cámara Federal de Comodoro Py confirmó por mayoría el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron la resolución del juez federal Julián Ercolini, mientras que el magistrado Roberto Boico votó en disidencia, considerando que faltaban medidas de prueba para acreditar la acusación.

Fernández fue procesado por los delitos de lesiones leves y graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género, así como por amenazas coactivas. Según la investigación, el ex mandatario habría golpeado a Yáñez en al menos dos ocasiones, provocándole moretones en el brazo y el ojo derecho. Además, se lo acusa de coaccionar a su ex pareja para que no presentara la denuncia penal en su contra.

Los jueces Irurzun y Farah destacaron la marcada desigualdad de poder entre Fernández y Yáñez, señalando que esta situación influyó en la coacción ejercida para evitar la denuncia. Asimismo, indicaron que las agresiones y el aislamiento sufrido por la víctima en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos provocaron un deterioro en su salud.

El juez Roberto Boico votó en disidencia, argumentando que no era posible determinar las fechas y horarios de las fotografías y videos presentados como prueba. También señaló que no se tomaron testimonios a personas que podrían haber observado las lesiones de Yáñez, como en el caso de un viaje oficial a Misiones donde la ex primera dama presentaba un moretón en el ojo. Boico consideró que algunas declaraciones testimoniales fueron ignoradas o fragmentadas en el expediente.

Con la confirmación del procesamiento, Alberto Fernández queda en condiciones de ser enviado a juicio oral, si el juez Ercolini y el fiscal federal Ramiro González consideran que la instrucción está completa.

Con información de Infobae