Estalló la concejal Gisela Caputo: "Que no me cruce a un sindicalista, son unos hijos de su madre"

La concejal Gisela Caputo expresó todo su fastidio esta mañana en LA BRÚJULA 24, a raíz de lo que está ocurriendo en el marco del paro general que se registra en todo el país y que tuvo un momento de suma tensión sobre la madrugada cuando hubo un ataque masivo a colectivos a piedrazos, a raíz de que la UTA no se adhiriera a la medida de fuerza.

"A las 8 mi mamá se debía hacer un estudio de sangre porque se intoxicó como yo hace algunas semanas. Hizo las horas de ayuno, se levantó, se vistió y cuando escuchó que estaba pasando esto con los colectivos le dio miedo y me llamó", sostuvo en diálogo con el periodista Germán Sasso.

Y prosiguió con el relato de la crónica de los hechos: "Le sugerí tomar un taxi, pero me decía que le daba miedo circular por la ciudad porque iba a un lugar cercano a la CGT. Es una locura lo que está sucediendo con los bahienses".

Hoy mi vieja me mandó un audio diciéndome que tenía miedo de ir a hacerse un estudio porque tiene que tomarse un colectivo… y hay “valientes” tirando piedras a los colectivos que decidieron trabajar.



"Esta gente que está haciendo un paro en este contexto tiene que ir presa, son delincuentes, no alcanza con llamar a la paz social. Ayer estuve recorriendo la ciudad y hablé con vecinos que están sufriendo los embates de la inundación", aseveró la edil del PRO.

Visiblemente molesta, reconoció que "estoy enojadísima, ojalá no me cruce a un sindicalista porque les falta empatía, pareciera que no viven en la ciudad. La gente quiere ir a trabajar para juntar un mango así pueden comprar cosas para reponer las cosas que el agua se llevó".

"Se puso en riesgo a la gente que iba arriba del colectivo, ojalá que las fuerzas de seguridad y el intendente pongan presos a esos hijos de su madre", finalizó Caputo.