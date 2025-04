Escuchá la canción que compuso un alumno del Conservatorio sobre el temporal: "Es un abrazo musical"

Joaquín Romero, cantante y alumno del Conservatorio de Música de Bahía Blanca, compuso e interpreta una canción titulada "Un chamamé", inspirada en el temporal ocurrido el pasado 7 de marzo en esta ciudad. Esta tarde, el joven de 22 años recién cumplidos, conversó con La Brújula 24 sobre las principales dos razones que lo llevaron a escribir y musicalizar la canción. "Tenía la necesidad de dar consuelo, un abrazo, un mimo y un mensaje de esperanza también".

"Esta canción nace con el objetivo de regalar música como un acto de abrazo musical", dijo Joaquín a "Nunca es tarde", con la conducción de Emanuel Olaya y Juan Tucat.

"El lugar donde vivimos ya no es el mismo. El lugar donde estudiamos (Conservatorio de Música) ya no existe, o existe pero no físicamente estable. Hay gente que ha perdido todo, hasta algunos que han perdido familiares. Dentro de todo este contexto, además de la ayuda que se puede dar entregando donaciones o colaborando con la limpieza y otras cosas que se han hecho, también desde mi lado sentí que podía aportar un poco y ayudar desde lo que sé y lo que puedo hacer", manifestó.

Romero subrayó que "un mensaje fuerte que quería dejar en la canción es que 'yo he visto perder al odio'; he visto a las personas dejar sus diferencias de lado y por una vez estar tirando para el mismo lado para reconstruirse. Dentro de todo lo malo que ha pasado, el mensaje es poner de manifiesto actitudes en la gente que no había visto nunca".

Esperan poder retomar las clases

El joven músico pidió por un espacio físico para que puedan retomar el dictado de clases. "El Conservatorio fue muy perjudicado por el temporal y no hemos podido arrancar las clases porque no tenemos un edificio en condiciones. Está disponible en la sede de Lamadrid 441 una nota donde se están juntando firmas para presentar y pedir que nos den un edificio provisorio hasta que se puede hacer uno nuevo. En el que estábamos es prácticamente imposible seguir con las clases", resaltó.