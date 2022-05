Mujeres policías en acción: “El procedimiento estuvo muy bien hecho”

Con más de siete años en la fuerza, la Sargento Daiana Rulli y la Oficial de Policía Fernanda Podjelski, dieron muestra días pasados de su probada capacidad para detener a un ladrón de bicicletas en pleno accionar delictivo en la peatonal Drago de esta ciudad.

Las policías explicaron la forma en que lograron reducir a Joaquín Romero, de 19 años, cuando fueron entrevistadas por Germán Sasso y Martín Noir en La Brújula TV, con emisión los días martes por el canal 14 de BVC.

“Estábamos recorriendo y viene un transeúnte nos avisa que un masculino estaba cortando el candado de una bicicleta. Nos acercamos y nos dice que había perdido la llave del candado y estaba tratando de cortar lo que es la cadena. Algo sospechoso totalmente; el relato lo cerraba y después llegó el dueño de la bicicleta”, explicó Rulli.

“El padre llegó bastante agresivo, más aún cuando vio a su hijo ya esposado en el piso. Yo me acerqué a explicarle cuando él llegó, no me escuchó y salió directamente a agredir a mi compañero. En un momento entró en razón y se dio cuenta de lo que estaba haciendo el hijo, en presencia del dueño de la bicicleta también. Hice lo que pude en el momento. Él daba patadas y puñetazos todo el tiempo, como podía. Era imposible sujetarlo. Estaba esposado pero de igual manera tenía mucha fuerza”, agregó.

A su turno Podjelski indicó que “como él insistía con que la bici era suya, le pedimos que acredite que eso es así. Se ve que llamó al padre, que estaba en la casa, y nosotros nos comunicamos con el Oficial de Servicio porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Él, aún con las esposas, iba a agredir a nuestro compañero”.

“Demuestran el compromiso que tienen con su función”

Luis Marillán, jefe de la Policía Local.

En tanto el comisario Luis Marillán, jefe de la Policía Local, dio su parecer respecto del desempeño de las dos mujeres.

“Demuestran el compromiso que tienen con su función”, expresó.

“El accionar de los funcionarios policiales –explicó Marillán- tienen que estar enmarcados dentro de tres principios: legalidad, razonabilidad y graduabilidad. Dentro de esos tres principios, uno se encuentra con lo particular dentro de determinado procedimiento”.

Tras aclarar que “nunca un procedimiento va a ser igual a otro”, el titular de la Policía Local afirmó: “En este lugar el procedimiento estuvo muy bien hecho”.

La Palabra de las policías que detuvieron a un ladrón