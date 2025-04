Subsidio para inundados: "Será para todas las clases sociales y no se devuelve", afirmó Bullrich

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 en la previa de lo que será el anuncio del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), un fondo especial de $200 mil millones destinado para asistir a la población bahiense afectada por el temporal.

"Salió en el Boletín Oficial, consta de 200 mil millones de pesos. Estamos terminando detalles técnicos y luego se va a anunciar. Toda familia damnificada, dividida en categorías, podrá pedir el subsidio para reconstruir la casa o comprar electrodomésticos, así poder levantarse y dar una ayuda desde el gobierno nacional, llegando directamente a los damnificados", consideró Bullrich, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, la funcionaria afirmó que: "No haremos diferencia de sectores sociales, tomaremos en cuenta los daños que sufrieron las personas, sean totales o parciales. Se hará por teléfono celular, a fines de esta semana o la semana próxima viajaremos a Bahía para que la gente pueda acercarse para evacuar dudas sobre cómo llenar el formulario".

"Calculamos llegar a entre 50 y 70 mil hogares, a diferencia del gobierno provincial tomó una base de 33 mil hogares y nosotros tomamos una base más amplia, por lo que nuestra ayuda será sustancial, tres o cuatro veces mayor respecto de la Provincia de Buenos Aires. La gente se podrá ayudar entre sí, tenemos la base de datos para cotejar lo que nos digan, pese a que confiamos en los ciudadanos", esgrimió, en otro tramo de la nota radial.

Consultada respecto de si analizan la posibilidad de que se inscriban quienes no hayan sido víctimas, reflejó: "Esperamos que nos den datos fehacientes, tenemos enmarcados los sectores más afectados y los datos de lluvia. El Presidente de la Nación nos pidió cuidar cada peso para seguir bajando la inflación sin emitir, para recuperar los salarios y a las empresas. Cada uno podrá poner su CBU del banco que sea, el que no tenga cuenta tendrá la posibilidad de abrir una en el Nación. No hace falta llevar papeles, el banco se encarga de depositar el dinero, incluso hasta las billeteras virtuales estarán habilitadas para ser las emisoras del subsidio".

"La plata no se devuelve porque la gente necesita de esos fondos para comprar artefactos y comprar materiales. Hablaremos para brindar precios especiales para materiales de construcción y electrodomésticos. Incluso la gente puede elegir si compra o no en cuotas. La idea es que todos se puedan levantar con esta inyección de dinero, por eso es importante darle una especial atención al descuento a los damnificados", evidenció Bullrich.

Por último, concluyó: "La idea es llegar a la persona que en el momento de la inundación estaba residiendo en la casa. Si se presenta menos gente, las familias recibirán más y de lo contrario se dará menos. Sabemos que no van a pagar todos por algún vivo, hemos visto que la gente se comportó muy bien en los momentos muy duros, fue solidaria y cuidó que no haya disturbios ni saqueos. Creemos en la buena fe de las personas. Acá no hay punteros ni funcionarios de por medio, acá está la voluntad de las personas y en la fe del gobierno nacional"