Este domingo termina la moratoria previsional para adultos que no completaron los años de aporte

El próximo domingo 23 vence la moratoria previsional y tal como anunció el Gobierno no habrá prórroga. Entonces, luego de esa fecha quienes no tengan los 30 años de aportes - unas 500.000 personas- no podrán jubilarse y contarán con una sola alternativa.

Sólo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) -que es 80% del haber mínimo-, para ello deberán cumplir con ciertos requisitos. Una gran contra para las mujeres es que se estira la edad de acceso al sistema: de los 60 años en los que ya se podían jubilar, se unifica en los 65, como los varones. Además, perderán el derecho a la pensión por fallecimiento del cónyuge o conviviente.

Tampoco podrán trabajar porque la PUAM es incompatible con otros ingresos, a diferencia de la jubilación normal u ordinaria que sí lo permite. O sea, para las mujeres implica un alargue de 5 años -de 60 a 65 años- para cobrar el 80% del haber mínimo.

Además, Seguridad Social aclara que accederían a la PUAM “si es que logran cumplir con los requisitos socioeconómicos y patrimoniales” (vulnerabilidad social) al margen de la cantidad de años aportados al sistema.

Cómo jubilarse hasta el 23 de marzo

La falta de aportes de los trabajadores a la Seguridad se debe a la enorme informalidad laboral. Las causas son variadas: trabajadores en relación de dependencia no registrados por sus empleadores (empleo "en negro"), trabajadores registrados que tuvieron descuento jubilatorio pero los empleadores no depositaron esos aportes en la Seguridad Social o cuentapropistas que trabajadores, pero no hicieron aportes.

"Aproximadamente dos tercios de quienes llegan a la edad de jubilarse apelan a la moratoria porque no cumplen con el mínimo de 30 años de aportes. Según la Subsecretaría de Seguridad Social entre estas personas, para el 2024, se observa que: el 52% tiene menos de 10 años de aportes; el 30% tiene entre 10 y 25 años de aportes. Y sólo el 18% restante junta entre 25 y 30 años de aportes", según un Informe de Idesa.

Con relación a la moratoria, los que tienen la edad para jubilarse (60 años mujeres y 65 años varones) o los cumplen antes del 23 de marzo y no reúnen los 30 años de aportes y quieran jubilarse tienen que realizar el pedido de turno antes de este fin de semana que puede hacerse en forma presencial o 7 días de manera virtual.

Frente a la consulta sobre si todavía se podía sacar turno, desde ANSeS aclararon: "Se puede sacar turno hasta el 23 de marzo. No importa si el turno es para después de esa fecha, tener turno hace que conserves el derecho a tramitar la jubilación con moratoria. Además, si al momento de sacar el turno, no hay disponibles, el sistema te deriva automáticamente a una atención virtual donde te registran y listo, después te otorgarán un turno cuando haya, pero ya quedas registrada y no perdes el derecho a tramitar".

Para pedir el turno virtual, ANSeS puso en funcionamiento la Atención Virtual (AV) para personas que ya tienen la edad para jubilarse.

En ANSeS aclararon que “si no hay turno cuando se realiza el trámite virtual, el sistema deriva a la persona a una segunda atención virtual para asegurar el derecho a la moratoria y luego se le informa la fecha del turno”.

Más detalles de la operatoria

Por su parte, un informe de la Seguridad Social (“Densidad de aportes al Sistema Previsional administrado por la ANSES, 1994-2024") asegura que sin la moratoria previsional, el 50% de los varones -que cumplen 65 años- y el 69% de las mujeres – que cumplen 60 años – este año, no podrán acceder a la jubilación contributiva. En total son 150.000 mujeres y 93.000 varones: un total de 243.000 personas.

No obstante, como también pueden jubilarse a través de la moratoria las mujeres de más de 60 años y varones de más de 65 años aunque no tengan los 30 años de aportes, se estima que esa cifra podría hasta duplicarse.

Esos datos oficiales surgen de los años y meses de aportes ingresados en el SIPA-ANSeS desde 1994 en adelante en base a la “historia laboral” de los trabajadores registrados.

El Informe toma en cuenta los trabajadores con al menos un año de aportes al sistema previsional tanto de los que trabajaron en Relación de dependencia -sector Privado y Público - incluye sector nacional y provincial-Cajas transferidas), Casas Particulares, Autónomo, Monotributo y Monotributo Social.

En marzo, la jubilación mínima es de $279.121,71, más un bono de hasta $70.000, importe congelado desde marzo 2024: total $ 349.121.

La PUAM es de 293.297,37 ($ 223.297,37 + $ 70.000 de bono) y las PNC por Invalidez y Vejez, $ 265.385,20 pesos ($ 195.385,20 + $ 70.000 de bono).

