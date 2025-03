La reflexión de una psicóloga tras la inundación: "No subestimemos lo que nos está pasando"

Belén Kern encontró en la redes sociales un espacio para desahogarse y también para orientar desde su visión profesional como psicóloga a la comunidad bahiense tras la terrible experiencia que vivió la ciudad con las inundaciones del 7 de marzo.

"Después que empezás a ver todo lo que había pasado, me generaba este sentimiento. Este sentimiento de decir, bueno, pero yo no estoy tan mal a comparación de…", comentó en el programa Nunca es Tarde, de La Brújula 24.

De esa sensación de "estar bien" en contraste con lo mal que lo han estado pasando otros, surgió un posteo en sus redes que se viralizó porque advierte que el dolor que siente la ciudad hay que transitarlo, y no subestimar lo que ocurrió.

"No debemos subestimar lo que nos está pasando, porque en verdad fuimos todos testigos de una catástrofe que no teníamos precedentes. Ni nosotros en Bahía, ni nosotros como familias", afirmó.

La invitación de la psicóloga la resume en que "uno no se puede acostumbrar a estos sentimientos sin tener que procesarlos. El dolor hay que procesarlo, hay que transitarlo a través de distintos recursos que nosotros podemos tener, con la familia, con ayuda psicológica, con ayuda de los familiares y los pares. Pero para eso hay que darle lugar".

"Ninguna de nuestras familias, o muy pocas, han vivido catástrofes con semejante magnitud. Entonces, es muy difícil que a uno no le genere todas estas sensaciones encontradas que tenemos", agregó.

Kern señaló que hay que darle cabida a los sentimientos: "Bienvenido sea, por más que te duela, que afloren, porque no está bien que estos sentimientos nos pasen de largo. Todos nos sentimos angustiados, todos nos sentimos mal y para eso hay que procesarlo y para procesarlo hay que hablarlo".

"No podemos decir, bueno, no nos pasó nada, estamos bien, tenemos que ayudar a fulanito que la pasó peor. Sí, tenemos que ayudar a fulanito que la pasó peor, pero también tenemos que procesar lo que nuestros hijos vieron, que nosotros vimos. Entonces son todos sentimientos que tenemos que ir procesando y que nos va a llevar un tiempo, porque esto es de larga data", afirmó.

La psicóloga abogó por darle cabida a las expresiones de las emociones y a tomar pausas sin sentir culpa: "Si tenemos ganas de llorar, descansar, o incluso no sentirnos culpables por hacer algo lindo. Estoy cansado, bueno, paro, freno, y ese día o el otro día lo tomo para mí o para mi familia para tener un momento placentero. No nos tenemos que sentir culpables por eso, porque eso nos va a dar la energía para el otro día levantarme y poder seguir ayudando".

La publicación completa de Belén Kern en redes sociales

Estuve reflexionando mucho sobre el peso de frases que escuché mucho estos días, hasta incluso de mi propia boca: “ en comparación con lo que le sucedió a otras personas a mi no me pasó nada” “ estamos bien, entró solo un poco de agua” “no perdí nada importante”.

Y por más que las escuchaba o repetía, el dolor seguía apretando mi pecho, los ojos se me llenaban de lágrimas,, en señal clara de que “nada esta tan bien” como mi boca le quería dictar a mi cerebro… o más aún a mi alma.

Vivimos una de las mayores catástrofes de la historia de nuestra ciudad, y de muchas de nuestras familias. Vimos gente perder todo, vimos gente sufrir, vimos gente pidiendo ayuda desesperadamente… perdimos cosas, sufrimos , pedimos ayuda.

No subestimemos lo que sentimos, por no “haber perdido tanto” , porque lo que vivimos nos marcó para siempre, ya sea con el agua dentro de nuestra casa, como viendo desmoronarse a quienes tanto amamos.

Nuestro dolor es tan único y personal como real. Escuchemos lo que nos pasa, frenemos, respiremos, lloremos, y después continuemos dando una mano.

La solidaridad nos caracteriza, nos mueve, nos llena de energía… pero también nos inquieta, nos preocupa, nos cansa, porque el dolor del otro nos duele.

Cuidémonos para cuidar, escuchémonos para escuchar, abramos nuestro corazón para que pueda alojar el corazón del otro.

Y así juntos, salir adelante de una tragedia que nos golpeó a todos y nos marcó a cada uno.