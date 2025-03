"Reconstruir Bahía demandará no menos de 400 mil millones de pesos"

El intendente Susbielles aseguró que la reconstrucción de Bahía Blanca, que fue arrasada por una tormenta seguida de una fatal inundación, demandará "no menos de 400 mil millones de pesos".

En conferencia de prensa, el jefe comunal agradeció el anuncio del gobierno nacional (Guillermo Francos confirmó que se desembolsarán 10 mil millones de pesos para los afectados), aunque remarcó que lo necesario será mucho más.

"Me enteré por las redes sociales lo del aporte económico de Nación, me parece importante que eso ocurra. Pero estimamos que estamos hablando de no menos de 400 mil millones de pesos los que vamos a necesitar", aseguró Susbielles.

Y destacó: "Entiendo que el Gobernador -Axel Kicillof- va a hacer algún anuncio importante y nosotros vamos a tener que gestionar algún crédito internacional. Esperamos que el Gobierno acompañe de la misma manera. Bahía Blanca ha sido postergada mucho tiempo y hoy necesita reconstruirse".