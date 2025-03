El intendente Federico Susbielles ofreció una conferencia de prensa esta mañana en la que confirmó el hallazgo de dos personas muertas, con lo que sube la cifra de fallecidos a 15. Y remarcó que se sigue la búsqueda de las dos nenas que se las llevó la corriente, al tiempo que sostuvo: "Creemos que puede haber más fallecidos lamentablemente".

"La ciudad ha sufrido daños cuáles muy graves. Hoy el director de vialidad confirmó que están trayendo un puente para la ruta 3", dijo ante los medios apostados en Sala Estomba. Agregó que "el Canal Maldonado no existe más. La mayor cantidad de puentes se los llevó el agua. Queda un solo lugar de paso y con el Ejército se trabaja en un puente táctico", informó.

Susbielles señaló que ya están distribuyendo ayuda humanitaria. Que se compraron todos los colchones de la ciudad y que es bienvenida cualquier ayuda que se pueda aportar."Edes tiene 400 operarios trabajando y están próximos a rehabilitar las antenas de telecomunicaciones", dijo sobre el servicio eléctrico.

El Hospital Privado del Sur no está prestando servicio, se está sacando agua y se va a derivar a los pacientes a un hospital de campaña en el estacionamiento del supermercado Chango Más. Para la limpieza comenzarán a colocar contenedores en distintas partes de la ciudad para que los vecinos puedan colocar los desperdicios.

" Sobre los autos apilados vamos a retirarlos y vamos a poner un teléfono de contacto para los dueños y los vamos a poner en un playón para despejar las calles", indicó. Y explicó que para quienes perdieron sus documentos, en distintos puntos de la ciudad se va a colocar puntos del ministerio de Interior para poder tramitarlo.

Más frases de Susbielles:

"Hoy tenemos a las dos niñas desaparecidas, todo nos hace presumir un mal desenlace".

"Creemos que puede haber más fallecidos lamentablemente".

"Estuvimos evacuando un edificio que tiene daño estructural por el agua. Trabajamos para morigerar el daño".

"Le pedimos a la gente que no se desplace si no es imperativo. Seguimos trabajando para bajar los riesgos al máximo. Hay un grupo de voluntarios con el que estamos intentando contactar a la gente que no ubicó a sus familiares".

"El puente por calle Vieytes es el único habilitado, hay personal de asistencia de Tránsito".

"Creo que haber suspendido las clases antes nos posibilitó salvar muchas vidas. Sobre las 7 de la mañana suspendimos todo tipo de actividad en la ciudad, por eso circuló poca gente. Pero la poca que lo hizo corrió un riesgo muy grande, gran parte de los fallecidos es gente que salió en ese momento. Y gente de mucha edad que estaba en residencias o casas que cuidan a personas mayores".

"En un momento nos quedamos sin energía, no teníamos cámaras y tuve la intención de llegar desde el CeUM al Municipio, pero casi no puedo volver. Por eso no puedo dejar de pensar en tantos vecinos que salieron para no regresar".

"Creo que en la ciudad estamos aprendiendo que las alertas hay que respetarlas. En momentos de grandes tormentas no hay que circular".

"Me enteré por las redes sociales lo del aporte económico de Nación, me parece importante que ocurra. Pero estimamos que estamos hablando de no menos de 400 mil millones de pesos los que vamos a necesitar. Entiendo que el gobernador va a hacer algún anuncio importante y nosotros vamos a tener que gestionar algún crédito internacional. Esperamos que el Gobierno acompañe de la misma manera. Bahía Blanca ha sido postergada mucho tiempo y hoy necesita reconstruirse".