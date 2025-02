Limpiavidrios violento: le tiró con un cepillo y casi le arranca los dientes

El comportamiento de algunos limpiavidrios en las esquinas de la ciudad dista mucho de ser el correcto y los conductores viven episodios de suma incomodidad. En las últimas horas ocurrió un repudiable hecho en la intersección de la Avenida Colón y Chile, el cual fue relatado por Néstor, la víctima de un "trapito" con pocas pulgas.

"Manejo una combi, iba a cargar combustible a la YPF de 9 de Julio, paré en el semáforo y cómo no le dejé lugar se enojó. Me tiró espuma en el vidrio y no veía nada. Lo insulté y me empezó a patear el vehículo que es mi herramienta de trabajo", señaló en LA BRÚJULA 24.

Luego, en su charla con el periodista Germán Sasso siguió con el relato: "Me largó el cepillo en el medio de los dientes y salió corriendo. Me lastimó un poquito en la boca. Hablé con un muchacho que también es chofer que me comentó que este muchacho le mostró un cuchillo. Llamé al 911, pero ya había escapado".

"Es muy violento, el que me agredió tenía remera y gorra negra. Va a terminar mal. Pareciera que para él es obligación darles plata. A las mujeres la trata peor", concluyó el trabajador del volante quien comentó que reaccionó de la mejor forma pese a que trabaja de 5 de la mañana a 8 de la noche.