Los Pumas 7’s ganaron y son tetracampeones en Vancouver

Una vez levantada la copa, Los Pumas 7’s mirarán hacia atrás y podrán sentirse orgullosos de lo que lograron en el Seven de Vancouver. No les fue fácil, como reconocieron algunas de sus figuras, ya que no fluyeron como supieron hacerlo en tiempos pasados (“en ataque nos está costando”, dijo Wade), pero exhibieron la solidez de los grandes equipos. Así consiguieron tachar la fase de grupos con puntaje ideal, borrar a Francia agónicamente, ganarle una batalla pesada a España (fue 7-0 por la tarde) y, para cerrar la noche con un broche, vencer a Sudáfrica por 19-12 y conquistar su segundo torneo de la temporada.

La victoria argentina comenzó a construirse mucho antes del inicio del partido. Más específicamente, en la semifinal que le siguió a la suya. Es que el conjunto africano, que la tuvo más difícil que el albiceleste (se enfrentó a Fiyi, líder de la general hasta su llegada a Canadá), hizo un desgaste inconmensurable: jugó con seis hombres por la expulsión tempranísima de Jobb, empató el duelo, volvió a hallarse en desventaja y lo ganó sobre la hora por un try más conversión. Disminuidos físicamente, los dirigidos por Philip Snyman sabían que les esperaba un cruce chivísimo contra Los Pumas 7’s. Y estos, inteligentes para entender que el contexto los favorecía, los movieron de un lado al otro.

Seguro que los Blitzboks hicieron todo lo que pudieron para impedir lo que lucía inevitable, pero Argentina salió a devorárselo desde que la ovalada comenzó a volar por los aires. Tan es así que al minuto con 15 segundos, cuando recién se estaba armando el partido, abrió la cancha y llegó al primer try por medio de Luciano González, una de las claves de la victoria (fue él quien pisó el in-goal inmediatamente después para ampliar distancias). Parecía título asegurado después del try de Tobías Wade más las conversiones de Joaquín Pellandini (fueron dos), pero Sudáfrica puso el corazón en la cancha e hizo temblar a los nuestros. Finalmente, con el respiro contenido, fue triunfo por 19-12.

Esta nueva medalla de oro de Los Pumas 7’s, la segunda consecutiva (hace un mes se consagraron en Perth, Australia), es dulce por varios motivos. Además de reafirmar su soberanía en Canadá, ya que es la cuarta vez al hilo en la que se llevaron el premio mayor, pudieron pegar el salto a la punta de la tabla. Es muy temprano para soñar con el bicampeonato, teniendo presente que el año pasado fueron reyes del Circuito Mundial (con el sinsabor de las derrotas en las Finales de Madrid y los Juegos Olímpicos de París), pero el camino está bien delineado. La próxima parada del calendario contemplará viajar a la otra punta del planeta, ya que se disputará en Hong Kong, China, entre el 28 y el 30 de marzo.

Fuente: Olé