Bivol le ganó la revancha a Beterbiev y es el nuevo campeón indiscutido

En una pelea de alto voltaje Dmitry Bivol se tomó revancha del Artur Beterbiev, también le ‘devolvió la gentileza de sacarle el invicto’ y se consagró campeón indiscutido de los semipesados. El combate estuvo a la altura de las grandes veladas de la historia del boxeo y los aficionados disfrutaron de dos campeones de altísimo nivel.

Dmitry Bivol hizo todos los deberes tras la derrota en noviembre del año pasado ante Artur Beterbiev. No solo había significado perder el invicto y ceder el cetro semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, si no que había dado la sensación de no ser rival para un campeón inexpugnable.

Esta noche en el Kingdom Arena, ‘The Last Crescendo’, no se puede analizar sin tener en cuenta la primera pelea. Bivol revisó sus características, las potenció y, sobre todo, las gestionó en diferentes momentos; eso hizo la diferencia. En noviembre pasado el peleador ruso dominó al canadiense en los primeros cinco o seis asaltos, pero se fue diluyendo y Beterbiev continuó con un trabajo de demolición que fue redituable al final de los doce rounds. Aquella fue una victoria por decisión de la mayoría y la consagración como indiscutido semipesado, pero hubo un asterisco: fue la primera y única pelea, hasta ese momento, en que Beterbiev no ganaba por KO.

Bivol, ahora, eligió los momentos. Dominó, con buena movilidad de piernas y variaciones en el jab, los dos primeros rounds e hizo creer a Beterbiev que este combate seguiría la sintonía del primero. Pero del round 3 al 6 el campeón se apoderó del centro del ring, cerró ángulos, presionó sobre las esquinas y se llevó todos los asaltos por 10-9.

Todo parecía una repetición, pero más breve, de la pelea de noviembre; en la que Bivol se quedaba sin piernas y expuesto a la distancia predilecta para el poderío de Beterbiev. Pero no fue así. El ruso supo que debía guardar piernas y aire para meterse en el barro e ir por la única oportunidad que tenía: meterse en la distancia preferida de Beterbiev, con el peligro infinito que eso representa, y contragolpear desde adentro.

Bivol asumió el riesgo, aguantó el poder de Beterbiev y tuvo recompensa. Encontró golpes que no imaginó en noviembre pasado y comenzó a ganar los rounds. En la recta final de la pelea ninguno podía imaginar cómo iban las tarjetas, por lo que debían cerrar fuerte e intentar noquear.

Dmitry Bivol llegó al final del pleito con mucho más aire que en la primera edición del duelo, donde no había tenido reacción para ir a buscar la pelea, y Beterbiev tiró todo lo que le quedaba. Fueron tres minutos electrizantes y el retador pasó a ser el nuevo campeón indiscutido de los semipesados, ostentando los cinturones de la AMB, OMB, FIB, CMB y The Ring.

Fuente: TyC Sports