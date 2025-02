"No estaba interiorizado": Milei tomó distancia de la polémica cripto y borró el tuit

Tras varias horas de incertidumbre en Olivos, el presidente Javier Milei admitió en la madrugada de este viernes, a las 0:38, que promovió el token cripto $LIBRA "sin estar interiorizado de los pormenores del proyecto". Su declaración llega luego de un fuerte revuelo en redes y una abrupta fluctuación en el valor del activo digital.

En su descargo, Milei negó cualquier vínculo con el token y trató de desmarcarse del escándalo. "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna", expresó. Afirmó que, tras conocer más detalles, decidió eliminar la publicación y dejar de difundir la iniciativa.

Sin embargo, el presidente no evitó lanzar duras críticas contra sus opositores. "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!", escribió en su mensaje.

El escándalo creció con rapidez en redes sociales, donde los términos "Presidente Ponzi" y "#MileiEstafador" llegaron a posicionarse como tendencias principales hasta la medianoche. Aún se desconoce el impacto real de la operación de $LIBRA, aunque la volatilidad del token y las posibles pérdidas económicas podrían desencadenar denuncias judiciales en las próximas horas.

Por ahora, el Gobierno mantiene silencio sobre el tema. Ni el vocero presidencial, Manuel Adorni, ni otros funcionarios han brindado declaraciones oficiales. Se espera que en las próximas horas surjan más detalles sobre el alcance del caso y las posibles repercusiones políticas y legales.

