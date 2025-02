El costado cholulo de Messi y el romance de Cecilia Milone

En la agenda informativa diaria no podía faltar la columna de la periodista Laura Ubfal, en el aire del programa "Hora Pico", que se emite por LA BRÚJULA 24. El mundo del espectáculo está, como siempre, en la emisora más elegida de Bahía Blanca.

Recordá que para conocer más de estas cuestiones podés ingresar al sitio www.laubfal.com. Ahora, te acercamos un resumen con todos los títulos salientes abordados por la profesional:

La Casa odió los besos de Selva

El paso de Selva, la tiktoker uruguaya, por la casa de Gran Hermano sigue dando que hablar. En esta ocasión, la polémica se desató cuando la influencer decidió despertar a los participantes con un beso, gesto que fue recibido con rechazo por varios de ellos. Chiara, durante el almuerzo, le explicó que no le gustó la forma en la que los despertó y le pidió que no lo repitiera. Ante la queja, Selva pareció moderar su actitud.

Otro de los que no soportó la situación fue Luca, quien se mostró visiblemente incómodo con la presencia de Selva. En una conversación con Tato, confesó que no aguanta la casa con tanta gente y que prefiere mantenerse al margen de los nuevos jugadores. Su molestia no pasó desapercibida, especialmente porque se encuentra nominado junto a Brian y Renato, a la espera de la decisión del público y de posibles nominaciones adicionales.

La situación dentro de la casa se tensa cada vez más a medida que avanza el juego. La incertidumbre aumenta con la posibilidad de que el nuevo líder tenga el beneficio de la fulminante, lo que podría cambiar drásticamente la placa de nominados. Todo se definirá en las próximas horas y dependerá de las estrategias de los participantes.

Mientras tanto, Selva sigue mostrando su estilo característico dentro del reality, siempre con demostraciones de afecto y generando reacciones diversas. Sus seguidores en TikTok están acostumbrados a verla compartir su vida con su esposo, Bicho, y ahora viven junto a ella su paso por el programa más visto del país.

Queda por ver cómo seguirá la convivencia en la casa y si Selva logrará integrarse o si seguirá despertando reacciones adversas. Lo cierto es que, con cada movimiento, la uruguaya sigue dando de qué hablar dentro y fuera del reality.

Chiara, Sandra y Delfina le pusieron los puntos a Selva y no se achicó. Resulta que despertó a la casa con un beso a todos y a más de una no le gustó.



Selva: "Parezco toda divina pero si me rompen las pelotas las voy a mandar a la con de la lora"#GranHermano pic.twitter.com/veIrVzrgqZ — MAESTRO ROSHI (@PinturitaMagica) February 11, 2025

Tato cansado por dormir poco, saca sus primeras conclusiones junto a Luca y Lourdes con respecto a lo nuevos 💁‍♂️#GranHermano #TatoGh pic.twitter.com/e2QXy0Swmy — The power of the sun (@Boca2007AC) February 11, 2025

selva es la mejor persona de la internet y los va a enloquecer pic.twitter.com/P7GaM37kbZ — ateiluj ☾ (@tinyoongia) February 11, 2025

Cecilia Milone y la verdad de su amor por Chico Novarro

Cecilia Milone se encuentra en el centro de la polémica tras la viralización de un supuesto romance con el fallecido compositor Chico Novarro. En medio del revuelo mediático, la actriz y cantante utilizó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo y denunciar la insistencia de los periodistas en buscarla en la puerta de su casa. “No me acosen esperándome en la puerta. Ya tuve tres episodios, a mí me da miedo, vivo en un edificio que no tiene seguridad”, expresó con evidente malestar.

Milone dejó en claro su postura respecto a este tipo de abordajes no pactados. “No estoy de acuerdo con una entrevista donde uno no acordó el encuentro, porque entiendo que el periodista te diga ‘estoy trabajando’, pero yo no, yo estoy viviendo. Yo no estoy yendo a tu casa, vos estás viniendo a la mía”, agregó, evidenciando su incomodidad con la situación. Según la artista, todo este revuelo no es casual y sospecha que detrás de la polémica podría estar Nito Artaza.

Lejos de querer dar explicaciones sobre el supuesto romance, Milone afirmó que no se siente obligada a aclarar nada. “No entiendo de qué se trata todo esto, como si fuese una campaña hacia una persona que se dedica a la política. Porque no parece hecho para una artista. Es un repaso del pasado, qué es verdad, qué es mentira, qué dijo, qué no dijo. No me voy a prestar a esto”, sentenció con firmeza.

Mientras la actriz intenta mantenerse al margen del escándalo, su gran amiga Costa decidió hablar del tema en LAM y confirmó que el romance con Chico Novarro existió. “Es verdad, ese poeta fue el amor de su vida”, aseguró, dando más fuerza a los rumores que rodean a Milone en este momento.

La polémica surge justo cuando la actriz está por estrenar un espectáculo en homenaje al reconocido compositor, lo que ha generado especulaciones sobre si la controversia responde a una campaña mediática. Por el momento, Milone prefiere alejarse de los escándalos y centrarse en su carrera artística.

Messi cholulo de la “novela turca” de Wanda-Icardi y China

De regreso de sus vacaciones en Miami, Yanina Latorre contó en El Observador que logró cumplir un sueño: conocer a Lionel Messi. La periodista visitó al astro argentino junto a su familia y llevó también a los hijos de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade, quienes se emocionaron al estar frente al campeón del mundo.

Durante la charla, Yanina reveló un dato inesperado sobre Messi: es fanático de LAM y sigue con atención el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. “Sabe todo, está al tanto de mis historias, las miran todos los jugadores de fútbol”, aseguró la periodista, sorprendiendo a todos.

Por otro lado, Ángel de Brito desmintió un rumor sobre Antonela Roccuzzo. A través de Twitter, el conductor de LAM contó que recibió un mensaje de la esposa de Messi negando estar embarazada. “Hablé con Antonella y me dijo que es falso. Hace tres años que ‘la embarazan’”, escribió.

El rumor había circulado en las últimas horas y fue Juli Argenta quien se lo mencionó a De Brito. Sin embargo, tras consultar directamente con Antonela, quedó completamente descartado. Mientras tanto, Messi continúa disfrutando de su presente en el Inter Miami, rodeado de su familia y amigos.

Recordá que para conocer más de estas cuestiones podés ingresar al sitio www.laubfal.com.