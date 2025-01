Yacopini se mantiene en el top 10 entre los autos del Rally Dakar 2025

Tras el descanso del viernes, el mendocino Juan Cruz Yacopini no tuvo una jornada muy exigente en la 6ta. etapa del Rally Dakar 2025 que se lleva a cabo en Arabia Saudita.

En una Toyota Hilux, el único representante argentino en autos se ubicó 15to. una performance que le alcanza para mantenerse en el top 10 de la clasificación general (está 7mo.).

El ganador del parcial que fue desde Hail a Al Duwadimi recorriendo 829km. (606 km. cronometrados) fue el belga Gillaume De Mevius, con un Mini, y la general sigue siendo encabezada por el sudafricano Hank Lategan seguido por el local Yazeed Al Rahji y el qatarí Nasser Al Attiyah.

En la categoría Challenger, el cordobés Nicolás Cavigliasso, acompañado por su esposa Valentina Pertegarini, fue 5to. en la etapa que ganó el local Yasir Seaidan y se mantiene adelante en la carrera seguido por el portugés Gonzalo Guerreiro y el neerlandés Paul Spierings.

En esta categoría, el mendocino Bruno Jacomy y su piloto, Khalifa Al Attiyah, están 19 en la general tras un muy buen 6to parcial en el que terminaron 8vos.

Finalmente, en los SSV, Manuel Andújar y el mendocino Bernardo Graue fueron 17 en la etapa de este sábado que fue ganada por el chileno Francisco Chaleco López. En la general manda Brock Heger de Estados Unidos y la dupla argentina marcha 16.

Here are the Top Moments from the Ultimate class as the drivers returned to action on Stage 6️⃣ 🚘 @CatrionGlobal #Dakar2025 pic.twitter.com/8kvNbv5ior