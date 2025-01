Dakar: Cavigliasso ganó otra etapa y sigue como líder en la división Challenger

El Rally Dakar sigue dando muy buenas noticias para los pilotos argentinos, y la tercera etapa no fue la excepción para el cabrerense Nicolás Cavigliasso y su acompañante Valentina Pertegarini, quienes lograron una nueva victoria en esta edición 2025.

Tras el recorte a 327 kilómetros debido a las fuertes lluvias que se vienen registrando desde ayer en algunas zonas de Arabia Saudita, el binomio logró recuperarse de los problemas de ayer y de esta forma continúa al frente en la división Challenger T3.

Cavigliasso fue el más rápido de la etapa con un tiempo de 3:39:41; seguido por Paul Spierings y Yasir Seaidan quien completó el podio de la especial. El matrimonio de General Cabrera, a bordo de su Taurus, logró su segundo parcial sobre tres realizados.

Por su parte el otro argentino que corre en la divisional, David Zille, llegó 6to. mostrando un gran potencial a pesar de los problemas en el auto que los afectaron al comienzo del Rally Dakar y que lo alejan de luchar por la victoria en esta edición.

