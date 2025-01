Dos triunfos argentinos en la octava etapa del Rally Dakar 2025

La 47° edición del Rally Dakar, que se desarrolló este lunes con 483 kilómetros entre Al Duwadimi y Riad, contó con triunfos argentinos. Los protagonistas fueron Luciano Benavides, con victoria en motos, y de Jeremías González Ferioli, que ganó la octava etapa en la categoría SSV de autos.

En rallyGP, el argentino de 29 años no tuvo la mejor jornada, más allá del triunfo. Es que el tiempo fue detenido por un accidente de uno de sus rivales. Junto al francés Adrien van Beveren, que fue segundo a 2:08, auxiliaron al chileno Pablo Quintanilla, que resultó afectado y tuvo que retirarse del recorrido. Sin embargo, lo recuperó y se impuso para llevarse el primer lugar.

True Dakar Spirit: brothers in arms❤️ @A_Vanbeveren and @LBenavides77 assist @quintanilla102 as he left Stage 8️⃣ with a shoulder injury 💪 #Dakar2025 #DakarInSaudi

La general tiene 1º a Daniel Sanders (AUS/KTM) 44h, 26’52”, mientras que Luciano Benavides marcha 4° (ARG/KTM) a 30’48’’.

Por el lado de los autos, Jeremías González ganó la octava etapa en un día ideal. El argentino fue el más rápido del día con una ventaja de 2:38 sobre Heger, de 7:21 sobre el suizo Jerome de Sadeleer, que cuenta en la navegación con Diego Ortega Gil, y de 8:10 sobre el francés Xavier de Soultrait.

Asimismo, la clasificación general en Challenger tras la Etapa 8 sigue teniendo en lo más alto a otro representante nacional. Nicolás Cavigliasso (ARG/Taurus) mantiene el primer puesto con 46h, 8’33», 2º Gonçalo Guerreiro (POR/Taurus) a 25’29».

Y en Autos, ganó Henk Lategan en un tiempo de 4h, 51’’ y 54’. De este lado hay un solo argentino: Juan Cruz Yacopini, que finalizó en el puesto 19º a 19:06 minutos de la referencia. En la general, se ubica séptimo a h, 32’’11’.

