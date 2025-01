Otro triunfo de Cavigliasso que ya sueña con el título en el Dakar 2025

El Rally Dakar 2025 sigue avanzando, los competidores continúan acelerando y hay varios argentinos prendidos a la parte alta de la general. Uno de ellos se destaca por sobre todos, porque ganó tres de las cuatro etapas que lleva disputadas -en la otra salió 2°- y figura en lo más alto de la tabla: Se trata del cabrerense Nicolás Cavigliasso, acompañado por su esposa Valentina Pertegarini en un Taurus de la categoría challenger.

En la cuarta etapa de la 47º edición del Rally Dakar, que unió Al Henakiyah con AlUla, con 173 km. de enlaces y 415 km. de especial selectiva, fue la primera parte de una etapa Maraton, el binomio Cavigliasso – Pertegarini marcó un tiempo de 5h.07m.43s para ganar la jornada y seguir en lo más alto en la tabla general de Challenger.

Segundo finalizó Corbin Laeverton-Taye Perry (Taurus) a 3m.05s. y tercero finalizó Abdulaziz Al-Kueari-Nasser Al-Kuwari (Taurus) a 4m.10.

El Taurus de Cavigliasso en el Dakar 2025.

Luego del tercer triunfo parcial, Nicolás Cavigliasso-Valentina Pertegarini (Taurus) encabeza la clasificación general con 25h.32m.26s., segundo a 25m.14s. se ubica Corbin Leaverton-Taye Perry (Taurus) y tercero Gonçalo Guerreiro-Cadu Sachs (Taurus) a 29m.35s.

Esta nueva victoria de Cavigliasso lo posiciona como el argentino que más veces ganó etapas en el Dakar, alcanzando el récord de Marcos Patronelli, el tres veces campeón de la competencia en cuatriciclos. Ambos con 19 triunfos, Cavigliasso registró 14 en quads y 5 en Challenger.

En autos Yazeed Al Rajhi-Timo Gottschalk (Toyota Hilux) logró el triunfo en la cuarta etapa con un tiempo de 4h.26m.40s.; seguido de Henk Lattegan-Brett Cummings (Toyota Hilux) a 4m.51s. y tercero culminó el argentino Juan Cruz Yacopini (Toyota Hilux) a 10m.45s. El cuyano busca ser el primer argentino en subir al podio en la categoría autos, una de las dos más importantes junto a las motos.

El mendocino Yacopini, acompañado por el español Daniel Oliveras, finalizó 3ro. con un tiempo de 4h 37m 25s en la Etapa 4 de autos.

En tanto que no fue una buena jornada en motos para Luciano Benavides, que fue 12º y cayó al 8º puesto en la nómina global. El salteño, piloto oficial KTM, reconoció que “fue un día agridulce porque en las piedras me sentí bien, pero después me perdí en la neutralización, no encontraba una salida y estaba ahí dando vueltas, como unos cuatro minutos. Después cometí varios errores en el refueling (recarga de combustible). De ahí hasta el final di lo máximo posible”. Su hermano, Kevin, con otra KTM oficial, fue 16º y marcha 25º en el global. Mientras que el neuquino Santiago Rostan (KTM), logró el 48º mejor registro y es 49º en la nómina total. En las dos ruedas volvió a vencer el australiano Daniel Sanders (también oficial de KTM), que sigue en la vanguardia de la general.

Luego de pasar la noche en el desierto, este jueves habrá otra etapa maratón sin la asistencia de sus equipos y deberán hacer las reparaciones de sus vehículos. Será el quinto parcial y se llevará a cabo entre Alula y Hail con 428 kilómetros de velocidad con una mezcla clásica de pistas arenosas y rocosas. La competencia llegará a una zona saudita distinguida por sus monumentos que datan de la Edad de Piedra, así como dos lugares declarados Patrimonio mundial por la UNESCO.

El Rally Dakar comienza a llegar a su ecuador, ya que este viernes se dará el esperado día de descanso para los competidores. Aunque en dicha jornada siempre se invierten los roles: los que más trabajan son los mecánicos, ya que deberán dejar todo listo en cada máquina para el reinicio de la actividad que será también en Hail y rumbo a Al Duwadimi.

Cómo será el resto del Rally Dakar 2025

Etapa 5: Jueves 9/1 ALULA > HAIL 491 km | 428 km

Descanso: Viernes 10/1 HAIL

Etapa 6: Sábado 11/1 HAIL > AL DUWADIMI 829 km | 606 km

Etapa 7: Domingo 12/1 AL DUWADIMI > AL DUWADIMI 745 km | 481 km

Etapa 8: Lunes 13/1 AL DUWADIMI > RIYADH 733 km | 487 km

Etapa 9: Martes 14/1 RIYADH > HARADH 589 km | 357 km

Etapa 10: Miércoles 15/1 HARADH > SHUBAYTAH 638 km | 119 km

Etapa 11: Jueves 16/1 SHUBAYTAH > SHUBAYTAH 506 km | 280 km

Etapa 12: Viernes 17/1 SHUBAYTAH > SHUBAYTAH 205 km | 134 km

Fuente: LB24 / Al Toque Deportes.