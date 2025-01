Francos explicó los temas que el Gobierno buscará aprobar en las sesiones extraordinarias

Tras la convocatoria del gobierno de Javier Milei a sesiones extraordinarias -que se realizarán del 20 de enero al 21 de febrero-, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó los temas que se tratarán en el Congreso, que incluyen el proyecto que busca la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la modificación de la ley orgánica de partidos políticos y su financiamiento. También integran el temario ficha limpia, y los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia.

“Teníamos en claro que íbamos a llamar a extraordinarias, estábamos determinando cuál era el mejor momento y cuáles eran todos los temas que íbamos a incluir. Uno siempre está en la duda de si incluir muchos temas o menos para concentrar el trabajo del Congreso, pero más allá de eso, sabíamos que íbamos a llamar a extraordinarias desde el primer momento”, introdujo el ministro coordinador en diálogo con Cadena 3.

En ese marco, ahondó en varios de los ítems que presentó el Ejecutivo al Legislativo. El primero de ellos fue la iniciativa de eliminar las PASO, algo que el Gobierno considera un gasto excesivo para las arcas del Estado.

“La Argentina tiene 700 partidos políticos, una locura que no pasa en el mundo. Todos tienen derecho a presentarse a internas y a que el Estado les pague la boleta. Esto es un costo enorme, estimamos que el proceso electoral de este año va a tener un costo de US$400 millones en total. Si eliminamos las PASO, calculamos que podemos reducir entre US$150 y 200 millones el costo”, dijo.

Fue en ese contexto que criticó a aquellas provincias que desdoblaron la elección y aseguró que los gobernadores toman esa decisión ante el incremento de popularidad del Presidente. “Creo que es una cuestión de absoluta lógica. Si el Congreso adopta nuestra propuesta, sería una reforma muy importante que permitiría ahorrar dinero y causarle menos molestias al ciudadano”, insistió.

“Hay varias provincias que desdoblaron su elección y supongo que va a haber otras. Tiene un sentido, desdoblan porque Milei está en un estado de popularidad muy grande, entonces lo que el Presidente resuelva hacer en las elecciones legislativas, va a tener apoyo popular y eso va a arrastrar a lo local. La elección nacional habitualmente arrastra a la local. Entonces, ¿qué hacen los gobernadores? Dicen, ‘no quiero que me arrastre Milei, entonces convoco a una elección antes para que se ponga en juego lo provincial”, consideró.

El último tema de las sesiones extraordinarias del que habló el jefe de Gabinete fue ficha limpia, que, de ser aprobada, prohibirá que condenados en segunda instancia se postulen a cargos electivos, caso que aplicaría a la expresidenta Cristina Kirchner. Por un lado, Francos insistió en el tratamiento del proyecto, y por el otro, negó que el Gobierno no haya querido aprobarla en las sesiones ordinarias, tras una polémica sesión que se cayó en noviembre por la ausencia de varios diputados de La Libertad Avanza y Pro -además del faltazo kirchnerista. Fue tras ese episodio que circularon versiones de un supuesto pacto de Milei con la exmandataria, algo que ambos negaron.

“Nos adjudicaron haber hecho un pacto y no es cierto. Sectores políticamente próximos a nosotros nos llenaron de cuestionamientos muy duros. En ese momento Milei, en una actitud inusual, llamó a Silvia Lospennato [precursora de ficha limpia desde Pro] y le dijo que no es que estemos en contra de ficha limpia, sino que el proyecto no es el adecuado. Y la invitó a hacer un proyecto para que sea tratado en el Congreso. Me parece que fuimos injustamente agredidos en ese momento”, marcó.

Fuente: La Nación