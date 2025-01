Sin vueltas: L-Gante reveló el motivo por el que se separó de Wanda Nara

La inesperada separación entre L-Gante (24) y Wanda Nara (38) generó revuelo tras el anuncio de la empresaria el domingo por la tarde. Wanda confirmó el fin de su relación con el cantante de cumbia 420, mientras que él sorprendió con un mensaje contundente en su cuenta de Instagram: “Esta novela ya fue, termínenla sin mí”. Acompañado por una foto de ellos en tiempos felices, dejó claro que no buscaría dar más explicaciones al respecto.

Sin embargo, la postura de Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, cambió con el paso de las horas. Inicialmente reacio a hablar del tema, finalmente aceptó responder a las consultas de Majo Martino, panelista de Mañanísima (El Trece), a través de un chat. En su estilo directo y sin filtros, reveló los motivos que lo llevaron a terminar su relación con Wanda.

Según Martino, el músico expresó su hartazgo por la constante conexión de Wanda con su ex, Mauro Icardi. "Ella está en una con el ex y no se termina nunca. Soy muy sano para separarme”, afirmó L-Gante. Aunque evitó culpar directamente a Wanda, insinuó que esa situación fue determinante. También destacó: "Siempre de mis parejas me separó muy bien. Nunca voy a hablar para dejar mal parado a nadie".

La panelista compartió los detalles del diálogo en el programa de Carmen Barbieri. Cuando le preguntó a Elián quién tomó la decisión de la separación, él respondió: "Preguntale a Wan, que ella sabrá qué decir". Con su habitual sinceridad, dejó en claro su postura: "L-Gante está soltero". Su respuesta reflejó tanto su deseo de mantener la paz como de evitar conflictos mediáticos.

En un momento más distendido del intercambio, Martino le consultó si había hablado con Wanda sobre sus sentimientos hacia su ex. La respuesta del cantante, cargada de humor, fue: “Es como que le pregunte al Chavo del 8 si quiere una torta de jamón”. Con esta frase, L-Gante demostró que prefiere tomar las cosas con ligereza y no quedarse atrapado en conflictos pasados.

Con información de Clarín