"Llevame al hospital": dramático pedido de ayuda de un joven que fue baleado durante un robo

“Mamá, papá, me pegaron un tiro”, gritó Ian desesperado desde la puerta de su casa en el barrio Alberti, en el partido bonaerense de Pilar. Era la madrugada del 1° de enero, y el joven, de 27 años, acababa de ser baleado en ambas piernas durante un robo. Sin opciones, acudió a sus padres para que lo ayudaran, despertándolos de forma abrupta.

La dramática escena quedó registrada en las cámaras de seguridad del domicilio. En el video se escucha el desgarrador llamado de Ian, quien gritó con todas sus fuerzas: “Mamá, papá, me pegaron. Me pegaron un tiro, pa. Salí urgente, pa. Mamá, me pegaron un tiro. Llevame al hospital”. Sus palabras evidenciaban la desesperación y el dolor que sentía mientras intentaba obtener ayuda.

A pesar de estar profundamente dormidos, los padres lograron reaccionar rápidamente. Sin embargo, el padre de Ian, temiendo que pudiera tratarse de una trampa debido a la inseguridad diaria, miró primero por la rendija de la puerta para asegurarse de que era realmente su hijo. Una vez que le abrieron, la madre, en estado de incredulidad, preguntaba: “¿Por qué? ¿Por qué?”, mientras Ian insistía: “Llevame al hospital, llevame al hospital”.

Mientras su padre sacaba el auto del garaje, su madre actuaba con rapidez para improvisar un torniquete en una de las piernas heridas. En medio del caos, Ian suplicó: “Rápido, llevame al hospital que me muero. ¡Haceme un torniquete, haceme un torniquete con algo!”. Fue entonces cuando aclaró: “Me pegó en una pierna y en la otra, en las dos piernas me pegó”.

El joven explicó que había sido atacado por personas que descendieron de un colectivo: “Se bajaron del bondi y me pegaron, boludo”. Sus padres lo trasladaron de inmediato al Hospital Central de Pilar, donde fue sometido a una cirugía de urgencia. Los médicos lograron estabilizarlo y confirmaron que se encontraba fuera de peligro.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Raúl Casal, quien instruyó a la comisaría 7ª de Pilar para analizar las cámaras de seguridad de la zona y tratar de identificar la moto en la que se movilizaban los agresores.

